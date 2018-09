Ramsay Generale de Sante : Sébastien Firroloni nommé Directeur de l’Hôpital privé de Parly II au Chesnay (78)

Sébastien Firroloni, 45 ans, Directeur de l'Hôpital privé de Parly II au Chesnay (78)



sous la responsabilité d'Eric Louche, Directeur du Pôle Île-de-France Ouest de Ramsay Générale de SantéDiplômé de Sciences Po Paris et de l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) dans la filière « directeur d'hôpital », Sébastien Firroloni bénéficie d'une carrière de 18 ans dans le domaine de la santé. Il a occupé successivement les postes de Directeur des ressources humaines et de la formation continue du CHU de Bordeaux, Directeur des services économiques et logistiques du Centre Hospitalier d'Ajaccio, Directeur de mission (secteur santé) pour le Cabinet d'audit et de conseil Grant Thornton, Directeur du patrimoine et des infrastructures du CHU de La Réunion, puis Directeur du pôle RH en charge de l'internat de médecine, pharmacie et odontologie à l'Agence Régionale de Santé d'Île-de-France. Il est nommé Directeur de l'Hôpital privé de Parly II au Chesnay (78) le 16 juillet 2018.

L'Hôpital privé de Parly II au Chesnay (78) fait partie du pôle Île-de-France Ouest du groupe Ramsay Générale de Santé qui compte 3 établissements* dans le département des Yvelines. Il est dirigé par Eric Louche.

* : L'Hôpital privé de Versailles, l'Hôpital privé de Parly II, l'Hôpital privé de l'Ouest Parisien.