Ramsay Generale de Sante : Trophées FHP 2018

La Fédération de l'Hospitalisation privée (FHP) a remis ce mercredi 12 décembre ses Trophées annuels qui récompensent les initiatives remarquables mises en œuvre par les hôpitaux et cliniques privés.

La cérémonie parrainée par le Dr Alain Milon, président de la commission des affaires sociales du Sénat, s'est déroulée au Carrousel du Louvre à la veille des deux journées consacrées aux Rencontres de la FHP. Pour cette 11ème édition, 4 établissements Ramsay Générale de Santé ont été mis à l'honneur !

Catégorie Organisations innovantes du parcours de santé

La Clinique Provence Bourbonne pour le projet 'Un Serious Game impliquant les patients dans leur rééducation en SSR neurologique'. Le but de ce 'serious game' baptisé S'TIM est d'aider les patients à récupérer leurs fonctions cognitives et exécutives telles que se repérer dans le temps et l'espace, planifier une tâche, s'adapter à un contexte.

Catégorie Relations patients

La Clinique de l'Union pour le projet 'La sensorialité au cœur de la relation parent-enfant en néonatologie'. L'objectif est de permettre à la mère et l'enfant de cohabiter harmonieusement grâce à des chambres équipées de deux espaces distincts et d'un matériel protégeant le développement neurosensoriel des bébés des agressions sonores, lumineuses et tactiles. Cette architecture s'adapte aux contraintes liées à une prise en charge médicale et / ou à un handicap neurosensoriel des parents.

Dans cette même catégorie, l'Imagerie médicale de l'Hôpital privé d'Antony a été nominé pour le projet 'Patient R'. L'objectif de ce programme est la mise en place d'une organisation adaptée aux besoins des patients en garantissant l'obtention des résultats de biologie et de radiologie en moins d'une heure pour les médecins de ville chaque fois que nécessaire.

Catégorie Excellence médicale

L'Hôpital privé Jean Mermoz pour le projet 'Chirurgie pancréatique avec assistance robotique : étude pilote de faisabilité'. Le projet vise à la diminution du taux de mortalité/morbidité et à l'amélioration de l'efficience chirurgicale, ce qui passe par le développement des techniques mini-invasives (chirurgies coelioscopiques et robotique).

'Chaque année, c'est pour moi une grande émotion de remettre ces Trophées' a déclaré Lamine Gharbi, le président de la FHP. 'En effet, si ces Trophées représentent une récompense, ils sont avant tout la reconnaissance de l'engagement de tous nos établissements au service des 9 millions de patients qu'ils accueillent chaque année. Cet engagement est fait de compétence, d'enthousiasme et de beaucoup de travail. Il est le garant de la qualité des soins dispensés dans nos 1030 hôpitaux et cliniques privés. Quelle fierté de mettre à l'honneur les établissements et les équipes qui incarnent cette mobilisation continue de l'hospitalisation privée, en dépit des difficultés parfois rencontrées !'