Ramsay Generale de Sante : Un centre dédié à la chirurgie réfractive à Marseille

Jusqu'alors intégrée au sein de ses locaux, l'activité de chirurgie réfractive réalisée à la Clinique Monticelli-Vélodrome (groupe Ramsay Générale de Santé) à Marseille bénéficie depuis le début de l'année d'un centre dédié.

La chirurgie réfractive est le traitement des défauts de correction optique de l'œil qui sont : la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme, et la presbytie. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques des lasers (Excimer, Femtoseconde), cette chirurgie connaît une plus grande efficacité, un niveau de sécurité très élevé, et permet des traitements plus diversifiés.

'Il s'agit d'une chirurgie très sécurisée, sans hospitalisation, qui nécessite une anesthésie très légère', indique le Pr Louis Hoffart, chirurgien-ophtalmologue. Loin de l'environnement parfois anxiogène de l'hôpital, qui peut accueillir des patients aux pathologies lourdes, les personnes qui viennent au nouveau Centre de chirurgie réfractive sont accueillies dans un environnement plus 'zen', par une équipe réduite, à même de leur proposer un accueil personnalisé. L'ambiance haut de gamme des locaux associée à des équipements à la pointe de la technologie reflète le niveau d'excellence de ce centre où exercent une quinzaine de chirurgiens-ophtalmologues.

Estimée à 500 à 600 interventions par an lorsqu'elle était réalisée dans les murs de la clinique, l'activité devrait progressivement se déployer pour atteindre 1 000 opérations annuelles dans ses nouveaux locaux, estime le Pr Hoffart.

Le Centre de chirurgie réfractive de la Clinique Monticelli-Vélodrome est ouvert du lundi au vendredi.