Ramsay Generale de Sante : Une immersion au bloc chirurgical en réalité virtuelle à la Clinique de l'Union à Saint-Jean (31)

Depuis 2009, les praticiens ont l'obligation de participer à des programmes de formation et d'évaluation de leurs pratiques professionnelles. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel : ces derniers sont sur-sollicités et ont de plus en plus de mal à prendre le temps de se rendre à des congrès médicaux pour se former, en particulier pour les gestes techniques dont la courbe d'apprentissage est longue.

Dans le cadre d'un projet de formation médicale de grande envergure, la Clinique de l'Union à Saint-Jean (31) s'est associée à la start-up Revinax qui utilise la réalité virtuelle pour transmettre le savoir, notamment dans le secteur de la santé. Le projet a bénéficié du soutien de la Banque Courtois, filiale du Groupe Crédit-du-Nord dans le Sud-Ouest.

Lors des interventions chirurgicales, deux caméras à 180° sont fixées à l'aide d'un harnais breveté sur le chirurgien. Par la suite, la vidéo est transformée en tutoriel immersif en réalité virtuelle et en 3D qui peut être retransmis aux professionnels de santé souhaitant se former aux gestes chirurgicaux, soit pour les réaliser, soit pour pouvoir les expliquer à leurs patients.

Le tutoriel, accessible grâce à un casque de réalité virtuelle, permet de visualiser de façon précise les gestes techniques les plus complexes et donne l'impression au spectateur que ses mains sont celles du chirurgien. Cette expérience immersive décuple les capacités d'apprentissage et de mémorisation grâce au principe des 'neurones miroirs'. Il s'agit de neurones moteurs qui s'activent lorsque l'on regarde quelqu'un exécuter une action et qui en projettent une représentation précise dans le cerveau, permettant ainsi d'enregistrer plus facilement les gestes avec un taux de mémorisation bien meilleur.



Nous souhaitons par ce projet améliorer l'accès à l'information tant pour les chirurgiens souhaitant se former aux pratiques chirurgicales que pour les professionnels de santé de la médecine de ville (médecins généralistes, kinésithérapeutes, infirmiers libéraux, etc.) afin de faciliter le suivi post-chirurgical des patients.

Fabrice Derbias, Directeur de la Clinique de l'Union

Le tutoriel en réalité virtuelle est un outil complémentaire efficace pour les professions paramédicales, notamment les kinésithérapeutes, tant pour la compréhension de l'intervention chirurgicale avec la vidéo immersive au bloc opératoire, que pour la rééducation des patients afin de les orienter dans les types d'exercices à réaliser.

En effet, la Clinique de l'Union va tourner de courtes séquences vidéos de rééducation en réalité virtuelle. Ainsi, en amont de l'opération, le kinésithérapeute pourra également faire visualiser au patient un tutoriel de rééducation spécifique, de façon à ce qu'il puisse reproduire les mouvements chez lui après l'intervention, en complément de ses séances de rééducation.