Ramsay Generale de Sante : Xavier Claris, nommé Directeur de la Clinique Convert à Bourg-en-Bresse (01), pilotera la mise en place de Ramsay Services

Un nouveau directeur à la tête de l'établissement



sous la responsabilité d'Éric Calderon, Directeur du Pôle Châlon-sur-Saône - Bourg-en-Bresse de Ramsay Générale de SantéTitulaire d'un diplôme en Marketing et Management Européen délivré par l'IDRAC Lyon (spécialisation Finances d'Entreprise), Xavier Claris débute sa carrière comme Contrôleur de gestion au sein du groupe de santé privé Noalys. Il intègre ensuite en 2011 le groupe Atout Services comme Responsable Administratif et Financier puis comme Directeur Général Adjoint. En 2015, il rejoint ensuite la société SUP H BAT en tant que Responsable de pôle Désamiantage et Responsable administratif. Il retourne en 2017 dans le groupe Noalys en prenant le poste de Directeur de l'Hôpital privé Natecia à Lyon. Il est nommé Directeur de la Clinique Convert le 1septembre 2018.

La Clinique Convert à Bourg-en-Bresse (01) fait partie du pôle Châlon-Sur-Saône - Bourg-en-Bresse du groupe Ramsay Générale de Santé qui compte 4 établissements* dans les départements de l'Ain et de la Saône-et-Loire. Il est dirigé par Eric Calderon.

Ramsay Services : un portail patients pour simplifier l'hospitalisation



Ramsay Services, plateforme digitale de services, lancée sur 6 établissements pilotes en mai 2017 par le groupe Ramsay Générale de Santé, se déploie aujourd'hui à la Clinique Convert.

Ce portail propose 4 fonctionnalités principales pour simplifier l'hospitalisation des patients :

L'admission en ligne, qui comprend un enregistrement de l'hospitalisation, la prise de rendez-vous avec l'anesthésiste, le choix du niveau de confort de la chambre, les informations sur la prise en charge de la complémentaire santé (mutuelle) ainsi que des conseils pratiques pour préparer son séjour.

Une offre de services aux personnes additionnelles réservables et payables en ligne pour le patient hospitalisé ou son entourage, parmi lesquels : une aide-ménagère, un(e) auxiliaire de vie, la garde d'enfants ou d'animaux à domicile, la livraison de repas.

Un questionnaire de satisfaction patients.

Un suivi post hospitalisation qui maintient le contact entre le patient et l'hôpital une fois de retour à domicile.

La qualité de la prise en charge de nos patients est une clé essentielle du résultat thérapeutique. Le déploiement de Ramsay Services sur le site internet de notre établissement va permettre à nos patients d'aborder sereinement leur hospitalisation en facilitant des démarches administratives qui peuvent parfois sembler longues et fastidieuses.

Xavier Claris, Directeur de la Clinique Convert

24 établissements du groupe (et 40 d'ici le mois d'octobre 2018) sont déjà raccordés au portail Ramsay Services et proposent l'admission en ligne à leurs patients. Ramsay Générale de Santé a pour ambition de déployer Ramsay Services sur l'ensemble des établissements Médecine - Chirurgie - Obstétrique du groupe d'ici début 2019.