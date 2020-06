Ramsay Generale de Sante : Xavier Claris nommé Directeur du Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne (69)

sous la responsabilité d'Éric Calderon, Directeur du pôle Lyon de Ramsay Santé.Titulaire d'un diplôme en Marketing et Management Européen délivré par l'IDRAC Business School Lyon (spécialisation Finances d'Entreprise), Xavier Claris débute sa carrière comme Contrôleur de gestion au sein du groupe de santé privé Noalys. Entre 2011 et 2016, il évolue dans des fonctions de Directeur Administratif et Financier puis Directeur Général Adjoint dans le secteur du BTP.Il retourne en 2017 dans le groupe Noalys en prenant le poste de Directeur de l'Hôpital Privé Natecia à Lyon. En septembre 2018, il intègre le groupe Ramsay Santé en qualité de Directeur de la Clinique Convert à Bourg-en-Bresse (01). Xavier Claris est nommé Directeur du Médipôle Hôpital Privé à compter du 2 mars 2020.Le Médipôle Hôpital Privé fait partie du pôle Lyon du groupe Ramsay Santé qui compte 6 établissements dans l'agglomération lyonnaise répartis sur 8 sites*.* : L'Hôpital privé Jean Mermoz à Lyon, la Clinique de la Sauvegarde à Lyon, le Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne, l'Hôpital privé de l'Est Lyonnais à Saint-Priest, la Polyclinique du Beaujolais à Arnas et la Clinique Iris (à Marcy L'Etoile, Lyon et Saint-Priest).