Ramsay Générale de Santé : change la marque du groupe

08/10/2019 | 10:53

Le conseil d'administration de Ramsay Générale de Santé a décidé de changer la marque du groupe, qui sera désormais 'Ramsay Santé'. Ce changement fait suite à l'acquisition du groupe suédois Capio fin 2018.



Le groupe communique officiellement à partir d'aujourd'hui en France, sous cette nouvelle marque. Plus de 130 cliniques et hôpitaux du groupe en France intégreront cette marque dans un plan de mise à l'image prévu sur 3 ans.



Dans les autres pays du groupe, en Suède, Norvège, Danemark et en Allemagne, le groupe continuera à exercer son activité sous la marque Capio, tout en soulignant l'appartenance au groupe avec la signature 'Part of Ramsay Santé'.



' La nouvelle marque 'Ramsay Santé' est cohérente avec la stratégie renforcée du groupe, qui vise à devenir le leader de la prise en charge intégrée du patient (centres de soins primaires, transports, hospitalisation, soins de suite et réadaptation, santé mentale, soins à domicile...) ' indique le groupe.



