Ramsay Générale de Santé : investit 60 millions à Marseille

28/09/2018 | 12:22

Le groupe Ramsay Générale de Santé indique ce jour investir plus de 60 millions d'euros dans le projet 'Grand Clairval', qui permettra de réunir les hôpitaux privés Clairval et Résidence du Parc, à Marseille.



'Le regroupement de l'actuel Hôpital privé Clairval et de l'Hôpital privé Résidence du Parc s'inscrit dans le projet médical du pôle Marseille du groupe Ramsay Générale de Santé ; les pôles géographiques étant les lieux d'expression et de mise en oeuvre de la stratégie du Groupe sur les territoires. Ce projet vise à réunir sur un même site les équipes des deux établissements dans un nouveau Clairval étendu, afin d'optimiser la qualité de la prise en charge des patients, notamment en ambulatoire', explique Ramsay Générale de Santé.



Débutés en septembre 2018, les travaux doivent se terminer au premier semestre 2020.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.