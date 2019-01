Ramsay Generale de Sante : , le Chatbot prévention santé

Le ChatBot 'Ramsay' sur la prévention santé est accessible à l'adresse : m.me/RamsayGDS Grâce à des contenus basés sur l'expérience de tout à chacun dans la vraie vie et certifiés, par des médecins, nous souhaitons intéresser un maximum de personnes de tous les âges à s'intéresser et à intégrer les bons comportements santé. Conseils et suivi par nos coachs virtuels, alertes craquage ou possibilité de poser des questions, le chatbot Ramsay innove dans le rapport individuel à la prévention santé.

Sensibiliser et communiquer autrement sur la prévention santé grâce aux communautés et aux réseaux sociaux



Pour répondre à ce souhait et inciter les Français à adopter les bons comportements, la Fondation d'entreprise Ramsay Générale de Santé, lance avec TSC (agence CX Digitale) le ChatBot 'Ramsay' . Cet outil ludique et communautaire permet d'accompagner sur la durée les utilisateurs de manière personnalisée sur différentes thématiques comme l'arrêt du tabac, le stress ou l'équilibre alimentaire .

Créer de l'engagement à travers une communauté et des personnages proches des utilisateurs



, qui s'expriment avec proximité et bienveillance. Ces personnages mettent en confiance les membres qui reçoivent des messages de prévention personnalisés, à travers une approche pédagogique et scientifique. Franz est expert dans la prévention santé tabac, Alex répond aux questions de nutrition et d'équilibre alimentaire et Max permet de vaincre et de surmonter le stress.

La force de ce ChatBot 'Ramsay' dédié à la prévention santé est d'offrir un programme sur-mesure, des conseils utiles, un bilan hebdomadaire et même une 'Alerte craquage' pour accompagner l'utilisateur dans les moments difficiles de l'arrêt du tabac, par exemple.



Dans le parcours Tabac, le ChatBot est complémentaire des soins d'un spécialiste, d'une activité physique ou de techniques psycho corporelles. Il permet d'aider les futurs ex fumeurs à distance et à les accompagner à n'importe quel moment, n'importe où, de manière ludique et déculpabilisante.

Docteur Christophe Cutarella, Addictologue et psychiatre

Dans le secteur de la santé où les codes de communication sont assez conventionnels, la Fondation d'entreprise Ramsay Générale de Santé a souhaité s'engager dans une démarche pédagogique, tournée vers l'information et l'entraide communautaire et évolutive sur les différentes thématiques de prévention santé.

Sylvie Arzelier, Secrétaire Générale de la Fondation d'entreprise Ramsay Générale de Santé