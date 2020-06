Ramsay Générale de Santé : nomination d'un nouveau directeur

08/06/2020 | 12:27

Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce lundi la nomination de Xavier Claris en tant que directeur du Médipôle Hôpital Privé à Villeurbanne, dans le Rhône.



'Le Médipôle Hôpital Privé est la structure qui regroupe les activités chirurgicales, interventionnelles, techniques et de dialyse du Médipôle Lyon-Villeurbanne, le plus grand centre hospitalier de France', précise le groupe.



