Ramsay Générale de Santé : prix d'offre relevé sur Capio

08/10/2018 | 13:38

Ramsay Générale de Santé (RGdS) annonce augmenter le prix de 48,5 à 58 couronnes suédoises par action en numéraire dans le cadre de son offre publique d'achat (OPA) visant l'ensemble des actions de la société Capio AB.



L'offre valorise désormais Capio à approximativement 8.187 millions de couronnes au total (soit 783 millions d'euros), représentant une prime d'environ 46% par rapport au cours de clôture de l'action au Nasdaq Stockholm le 21 juin.



RGdS a en outre décidé de renoncer à la condition d'autorisation des autorités de concurrence et la réalisation de l'offre n'est plus soumise à l'obtention de cette autorisation. La période d'acceptation de l'offre a commencé le 6 septembre et expire le 25 octobre.



