Ramsay Générale de Santé : une acquisition dans la Drôme

21/08/2018 | 11:45

Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour l'acquisition de la Clinique La Parisière à Bourg-de-Péage, dans la Drôme.



Cette acquisition permet à Ramsay Générale de Santé de renforcer son offre de soins sur son pôle territorial Drôme Ardèche. Celui-ci, dirigé par Aurélien Thirouard, est composé de l'Hôpital privé Drôme Ardèche, exploité sur les sites de Guilherand-Granges et de Valence, et de la Clinique Kennedy située à Montélimar.



'Cette démarche s'inscrit dans notre stratégie de développement au sein des territoires où nous sommes implantés et où nous avons la possibilité de consolider notre projet médical au bénéfice des patients, dans l'exigence de qualité qui est celle de l'ensemble de notre groupe', déclare Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Générale de Santé.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.