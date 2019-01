Ramsay Générale de Santé : une nomination à La Roche-Blanche

03/01/2019 | 11:54

Le groupe Ramsay Générale de Santé annonce ce jour la nomination de Jean-François Lehours, effective depuis fin novembre, en tant que directeur de la clinique de l'Auzon à La Roche-Blanche, dans le Puy-de-Dôme.



'Rattachée au pôle santé mentale du groupe qui compte 32 établissements répartis dans l'Hexagone, cette clinique participe depuis plus de trente ans à l'offre de soins régionale en psychiatrie. Elle accueille toutes les pathologies psychiatriques qu'elles soient inaugurales, chroniques ou récidivantes, notamment les troubles dépressifs et les troubles bipolaires', explique Ramsay Générale de Santé.





