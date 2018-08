Une première chirurgicale dans le département de la Haute-Savoie : la colectomie en ambulatoire

La Clinique d'Argonay, établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO) du groupe Ramsay Générale de Santé, 1er groupe d'hospitalisation privée, a réalisé pour la première fois dans le département de la Haute-Savoie le 19 juin dernier, une colectomie en ambulatoire.

Cette opération, qui consiste à enlever une partie du côlon, est pratiquée pour soigner des pathologies bénignes ou malignes (cancer du côlon, hernie du côlon, maladie inflammatoire de l'intestin etc.). Cette intervention lourde, généralement réalisée « à ventre ouvert », nécessite habituellement 1 semaine à 10 jours d'hospitalisation.

Afin de réaliser l'opération sans hospitalisation du patient, le Dr Antoine Mariani, en charge de l'intervention, a adopté la technique mini-invasive de la coelioscopie (qui ne nécessite qu'une petite incision sur le corps) et un protocole d'anesthésie très spécifique. Un mois après, la patiente opérée, âgée d'une cinquantaine d'années, est en parfaite santé. Rentrée chez elle le soir même de l'opération, une infirmière l'a accompagnée dans les premiers temps pour refaire les pansements et prodiguer les soins nécessaires avant la consultation médicale de contrôle précoce.

Le Docteur Antoine Mariani, chirurgien viscéral et digestif à la Clinique d'Argonay, commente : « Les bénéfices d'une telle intervention sont évidents. Même si le suivi post-opératoire doit être plus intense que dans le cadre d'une hospitalisation normale, le retour immédiat à domicile diminue le risque de complications et favorise un retour précoce aux activités quotidiennes ».

Un projet de recherche scientifique en cours



Fort de ce premier succès, le Dr Mariani a lancé un projet de recherche scientifique, financé par le groupe Ramsay Générale de Santé à hauteur de 56 000 €, pour la définition d'un protocole permettant d'inclure plus de patients dans des interventions chirurgicales ambulatoires.

Ce projet s'appuie, entre autres, sur les outils de télémédecine, les applications Smartphone et visioconférences pour un suivi post-opératoire plus efficace et moins contraignant pour les équipes et les patients.