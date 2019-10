“PEPS” : Programme d'Education Physique Spécialisé

Parce que pratiquer une activité physique peut sauver la vie, ce programme vise à reconditionner les patients à l'activité physique. De la balnéothérapie au renforcement musculaire en passant par la sophrologie-relaxation… il regroupe tout un panel d'activités dont les résultats sur la récidive et la mortalité ne sont plus à démontrer.

Une démarche à la base seulement ouverte aux personnes atteintes d'un cancer du sein, mais qui a été élargie à celles atteintes de cancers du côlon, gynécologique, et gastro-intestinal, afin d'accompagner le patient dans la reprise d'activités physiques dans le cadre de son parcours de soins.

Des données qui ont constitué une base de réflexion et de recommandations pour le Plan Cancer 2014-2019 : 'Promouvoir chez les patients atteints de cancer l'activité physique et les comportements nutritionnels adaptés' L'activité physique pendant et après le traitement améliore la qualité de vie et diminue la sensation de fatigue. Elle peut améliorer la survie après un cancer du sein ou un cancer colorectal, alors que la surcharge pondérale augmente le risque de second cancer. Le Plan Cancer porte donc la promotion de l'activité physique encadrée et ajustée, ainsi que des comportements nutritionnels adaptés.

