faber - c est vrai que les fondamentaux se sont degradés de plus l entreprise pour le marche francais ( restriction budget secu oblige)

ne controle ni les prix, ni le volume ( cf programme national de suppression de lit).



vu le chomage durable ( 1 millions, voir 1,5 m de cotisants en moins)

dame secu va faire la tronche 4 à 5 milliards de manque a gagner ( l etat j en doute ne comblera le trou, plus de pepetes, ) donc serrages de ceintures.

le bon plan est de continuer a supprimer les lits, pas de lit dispo, pas d hospit, donc pas de frais, cruel mais efficace ( on a commencé depuis 10 ans et ca va s'accentuer) .



trypot ok avec toi avec une nuance si l entrop opte pour l achat a la base et que ensuite elle cede pour recuperer qq billets, ce changement de strategie ressemble plus a un besoin de conso de fonds de roulement non assuré par des concours bancaires, pour finir, ceder des immeubles depuis 1 an parait scabreux

( cf cours en baisse).

enfin une etrange decision en 2007, distrib de 420 millions couverte

par un credit MT echeance en 2014 ( peu orthodoxe voir faute de gestion)