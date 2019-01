Randstad : Credit suisse n'est plus à l'achat

03/01/2019 | 11:22

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée aux acteurs du travail temporaire, Credit suisse a dégradé son appréciation des titres suisse Adecco (de 'neutre' à la position vendeuse de 'sous-performance') et néerlandais Randstad (d'achat, ou 'surperformance', à neutre). Les objectifs de cours sont ramenés de respectivement 50 à 40 francs suisses, et de 50 à 41 euros.



'Nous nous attendons à ce que la dynamique du marché se dégrade dans les mois qui viennent, ce qui mettra sous pression la croissance organique' des acteurs, attaque une note, alors que la conjoncture décélère. De plus, les mouvements de protestation devraient pénaliser l'activité industrielle en France, important marché pour Adecco.



Or selon les analystes, les cours des actions Adecco et Randstad ne reflètent que partiellement ce scénario. Credit suisse estime que la croissance organique d'Adecco devrait virer au rouge au 4e trimestre. L'appréciation portée sur Randstad est moins négative, en raison d'une exposition géographique plus équilibrée et d'une robuste génération de trésorerie. Mais dans les deux cas, les prévisions bénéficiaires sont écrêtées, et avec elles les cibles.









