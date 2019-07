Randstad : Oddo abaisse son objectif de cours

11/07/2019 | 10:04

Oddo confirme son opinion 'neutre' sur Randstad tout en abaissant son objectif de cours de 52 à 46 euros, dans une note sur le fournisseur néerlandais de services en travail temporaire et son pair helvétique Adecco.



Il souligne qu'après une quasi stabilisation en Europe au premier trimestre, et un rythme dans la lignée du trimestre en mars, les marchés de l'intérim en Europe ralentissent. Aussi, il réduit ses BPA estimés pour Randstadt de 4% en 2019 et de 7% en 2020.



L'analyste se dit néanmoins 'conforté par la génération de free cash-flow solide de Randstad grâce au double impact positif du CICE, un élément de confort pour le maintien du dividende exceptionnel cette année (rendement de 7% en 2019/20)'.



