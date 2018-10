Randstad N : baisse en Bourse, le ralentissement en Europe pèse

En Bourse, l'action du groupe néerlandais abandonne près de 4% à 10h50, tombant ainsi à un plus bas de deux ans, dans des marchés européens cependant en net repli (-1,35% pour l'EuroStoxx 600).

L'intermédiaire KBC Securities a abaissé son conseil à "conserver" en évoquant la nature cyclique des activités de Randstad et la phase actuelle de tassement économique.

En France et en Allemagne, Randstad a vu son chiffre d'affaires baisser respectivement de 1% et 2% au troisième trimestre, affecté par un recul des embauches dans le secteur automobile lié aux incertitudes réglementaires dans ces deux pays, contre des croissances fortes de 14% et 10% enregistrées un an plus tôt.

"Nous ne prévoyons pas de grand retournement en Europe", a déclaré le nouveau directeur financier Henry Schirmer.

Randstad, a-t-il ajouté, ne table pas sur un retour dans le vert au quatrième trimestre ni en France ni en Allemagne.

Le suisse Adecco, numéro un mondial de l'intérim, avait en septembre constaté un tassement de sa croissance organique au troisième trimestre qui signalait un ralentissement du rythme des embauches en Europe.

Pour les trois mois à fin septembre, Randstad a fait état d'un résultat opérationnel (Ebita) de 299 millions d'euros, en hausse de 4%, sur un chiffre d'affaires de 6.006 millions.

Les analystes attendaient en moyenne un Ebita de 292 millions et un chiffre d'affaires de 6,05 milliards correspondant à une hausse de 3%.

La marge brute du groupe devrait être en léger repli au quatrième trimestre par rapport au troisième (19,8%), a aussi dit Randstad.

En Amérique du Nord, premier marché de Randstad où le groupe exploite le site de recrutement Monster, le chiffre d'affaires a augmenté de 3% au troisième trimestre, reflet de la robustesse économique des Etats-Unis. Les coûts de restructuration sont restés globalement inchangés, a précisé Henry Schirmer.

Il a ajouté que Randstad aimerait bien développer ses activités au Japon et en Amérique du Nord, vraisemblablement via de petites acquisitions ciblées.

"Le Japon est un marché intéressant", a dit le directeur financier. "Nous aimerions beaucoup y avoir une position plus forte. Ce n'est pas facile et nous essayons d'y croître de façon organique autant que nous le pouvons."

(Anthony Deutsch, Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)