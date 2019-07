Randstad: bénéfice net trimestriel en baisse de 13%, pénalisé par l'Europe

La Haye (awp/afp) - Le groupe néerlandais de travail temporaire Randstad a publié mardi un bénéfice net en baisse de 13% pour le deuxième trimestre de 2019, à 166 millions d'euros, pénalisé par un marché européen en perte de vitesse.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 5,95 milliards d'euros, en légère baisse (-1%) par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Nous avons délivré de solides résultats pour le deuxième trimestre de 2019, des marges brutes robustes et une gestion des coûts équilibrée compensant des conditions macroéconomiques toujours aussi difficiles en Europe", a déclaré le directeur exécutif Jacques van den Broek, cité dans le communiqué.

Randstad a noté un ralentissement de sa croissance en Allemagne, avec une baisse des ventes de 15% en raison notamment d'une activité plus faible dans le secteur automobile. Les résultats en Belgique et au Luxembourg (-4%) ainsi qu'aux Pays-Bas (-3%) ont également eu un impact négatif.

La zone "reste du monde" a toutefois tiré l'activité du groupe, enregistrant une croissance organique de 10% de son chiffre d'affaires en glissement annuel. En Amérique du Nord, Randstad a réalisé un chiffre d'affaires de 1,09 milliard d'euros (+1%).

"Notre diversification régionale a continué de porter ses fruits, les régions Asie-Pacifique et Amérique latine ayant largement contribué à notre croissance et à notre rentabilité", s'est félicité Jacques van den Broek.

La marge brute s'est élevée à 20%, tandis que le résultat d'exploitation (Ebita) sous-jacent a enregistré une baisse de 4%, à 277 millions d'euros.

Pour le troisième trimestre, Randstad prévoit une marge brute et des coûts d'exploitation légèrement inférieurs.

Fondé en 1960 aux Pays-Bas, Randstad emploie plus de 38.000 personnes dans 38 pays à travers le monde et revendique la place de numéro un de son secteur dans plusieurs pays d'Europe et en Inde.

