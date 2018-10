Randstad : en recul après ses trimestriels

23/10/2018 | 10:19

Randstad perd 3,6% à Amsterdam, suite à la publication par le fournisseur de services en ressources humaines d'un résultat net ajusté en hausse de 9% à 220 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2018.



Le groupe néerlandais a amélioré sa marge d'EBITA sous-jacente de 0,1 point à 5% pour un chiffre d'affaires de six milliards d'euros, en croissance de 2% en données publiées et de 3% en organique, mais avec un ralentissement d'activité en Europe.



Randstad revendique une dynamique d'activité en septembre et début octobre en ligne avec le trimestre écoulé, et indique 'continuer d'investir dans son avenir en développant ses initiatives numériques à travers le monde'.



