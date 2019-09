Randstad : soutenu par un relèvement d'analyste

02/09/2019 | 13:05

Randstad prend 2,1% à Amsterdam, soutenu par un relèvement d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours inchangé à 50 euros sur le titre du spécialiste des services en ressources humaines.



'Nous nous attendons à ce que Randstad génère un free cash-flow équivalent à 36% de la capitalisation de marché sur les trois prochaines années', estime l'analyste, ajoutant qu'à 'moins de 10 fois le BPA 2020, le risque-rendement est suffisamment positif pour relever'.



Le bureau d'études abaisse toutefois ses prévisions pour le groupe néerlandais de 2 à 4% au titre de 2019 et 2020, et de 10% pour 2021, adoptant 'une vision plus prudente sur les perspectives macroéconomiques dans les prochains trimestres'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.