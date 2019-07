Rapid Nutrition étend un partenariat en Australie

Zurich (awp) - Rapid Nutrition indique mercredi étendre un partenariat de distribution en Australie avec la société pharmaceutique Sigma Healthcare.

Selon les termes du contrat, la marque phare SystemLS et les produits du détaillant australien General Nutrition Corporation (GNC) seront disponibles dans le réseau de pharmacies de Sigma Healthcare.

Ce dernier est le chef de file australien de la vente en gros et de la distribution aux pharmacies communautaires et hospitalières, générant 4 milliards de dollars US de revenus à travers plus de 1200 magasins.

Le spécialiste des compléments alimentaires, coté à la Bourse suisse, avait annoncé en mai étendre son réseau de distribution en Australie avec GNC.

ck/buc