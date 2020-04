Rapid Nutrition noue un nouvel accord de distribution avec un groupe brésilien

Zurich (awp) - Rapid Nutrition a conclu un nouvel accord de distribution avec la société brésilienne BFG Brasil Comerio de Vitaminas LTDA. Le spécialiste des compléments alimentaires pourra ainsi distribuer sa marque SystemLS à la fois en ligne et dans des boutiques au Brésil, a-t-il indiqué dans un communiqué mercredi.

BFG Brasil Comercio de Vitaminas LTDA a une longue expérience dans le e-commerce et la distribution, à la fois au Brésil, en Argentine et en Uruguay. La société représente notamment les marques GNC et Sundown.

A l'heure de la pandémie, où les ventes sont réduites dans les boutiques, l'expertise dans le e-commerce permettra de soutenir la croissance dans la phase initiale, précise Rapid Nutrition dans un communiqué.

ol/fr