Rayonier Advanced Materials : annonce la vente de l'usine de pâte à papier de Matane, au Québec

Rayonier Advanced Materials Inc. (NYSE : RYAM, la « Société ») a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente visant la vente de son usine de pâte à papier de Matane, au Québec, et des actifs connexes à Sappi Limited, une société mondiale diversifiée de fibres de bois, pour un prix d’achat d’environ 175 millions de dollars américains. L’usine produit environ 270 000 tonnes métriques de pâte à papier à haut rendement, et vend le produit dans le monde entier comme ingrédient dans la fabrication de carton, d’emballages, de papier d’impression et de papier à lettres. L’usine de Matane a été acquise par la Société dans le cadre de son acquisition de Tembec Inc. en novembre 2017. La Société continuera de fabriquer et de vendre environ 240 000 tonnes métriques de pâte à haut rendement par année dans son usine de Témiscaming.

La Société poursuit l’examen de son portefeuille d’actifs liés aux marchandises qu’elle a annoncé précédemment, et fournira des informations sur toute mesure additionnelle lorsque cet examen sera terminé.

« Dans le cadre de l’évaluation de notre portefeuille, la vente de l’usine de Matane nous permet de nous départir d’un actif non essentiel tout en offrant une juste valeur à nos actionnaires », déclare Paul G. Boynton, président du conseil, président et directeur général de Rayonier Advanced Materials. « Je tiens à remercier personnellement l’équipe de direction et les employés de Matane pour leur travail dévoué chez Rayonier Advanced Materials. Nous leur souhaitons le meilleur dans ce nouveau chapitre avec Sappi. »

La transaction de Matane, qui devrait être conclue au cours du quatrième trimestre, est assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment l’obtention des approbations réglementaires.

À propos de Rayonier Advanced Materials

Rayonier Advanced Materials est un chef de file mondial dans le domaine des technologies à base de cellulose, y compris les produits cellulosiques spécialisés de haute pureté, un polymère naturel que l’on retrouve couramment dans les téléphones cellulaires, les écrans d’ordinateur, les filtres et les produits pharmaceutiques. La Société fabrique également des produits pour les marchés du bois d’œuvre, du papier et de l’emballage. Implanté aux États-Unis, au Canada et en France, Rayonier Advanced Materials emploie environ 4 200 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dollars US en 2018. Pour en savoir plus, consultez le site www.rayonieram.com.

À propos de Sappi

L’un des chefs de file mondiaux dans le domaine des produits de papier, de la pâte à papier et des solutions de dissolution de pâte de bois, Sappi Limited (société cotée au JSE et figurant dans le Top 40) est une société implantée à Johannesburg en Afrique du Sud, emploie 12 000 personnes, possède des usines sur trois continents, est présente sur sept pays (neuf usines en Europe, trois en Amérique et quatre en Afrique du Sud) et compte des clients répartis dans 150 pays.

Sappi travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir du papier, de la pâte à papier, des produits et biomatériaux de dissolution de pâte de bois, ainsi que des services et des innovations pertinents et durables. Notre gamme de produits de papier à la pointe du marché comprend : papiers fins couchés pour imprimeries, éditeurs et utilisateurs finaux d’entreprises; papiers de démoulage utilisés par les fournisseurs des secteurs de la mode, du textile, de l’automobile et de la maison; en Afrique du Sud, nous produisons du papier journal, des papiers graphiques et d’affaires non couchés, des papiers d’emballage de première qualité et de la pâte à papier de qualité supérieure. Nos produits de dissolution de pâte de bois sont utilisés dans le monde entier par les transformateurs pour produire des fibres de viscose, des produits pharmaceutiques ainsi qu’une gamme étendue de produits ménagers et de consommation.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent document concernant les résultats financiers, commerciaux, juridiques ou autres prévus, y compris les conditions commerciales et de marché, les perspectives et autres déclarations similaires relatives à Rayonier Advanced Materials ou à des événements, développements, performances financières ou opérationnelles futurs ou prévus, constituent des « énoncés prospectifs » faits conformément aux dispositions refuges de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et des autres lois fédérales sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « estimer », « croire », « avoir l’intention », « anticiper » et d’autres termes semblables. Toutefois, l’absence de ces mots ou expressions, ou d’expressions similaires, ne signifie pas qu’un énoncé n’est pas prospectif. Bien que nous estimions ces énoncés prospectifs raisonnables au moment où ils sont formulés, ils ne constituent pas une garantie de rendement ou d’événements futurs, et il convient de ne pas accorder une confiance indue à ces énoncés. Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont fondées sur des hypothèses raisonnables, nous ne pouvons donner aucune assurance que ces attentes seront réalisées, et il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs en raison de risques et d’incertitudes diverses.

Les autres facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs qui ont pu être formulés dans le présent document sont décrits ou seront décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q. Rayonier Advanced Materials n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi l’exige.

