RAYTHEON : fusionne avec UNITED TECHNOLOGIES

Dimanche, le fabricant américain de missiles Raytheon a annoncé son rapprochement avec le conglomérat United Technologies (UTC) en vue de créer le nouveau géant américain de l'aéronautique et de la défense. Cette nouvelle entité baptisée Raytheon Technologies dégagera un chiffre d'affaires de 74 milliards de dollars, derrière Boeing et Airbus, mais devant Lockheed Martin. Sa capitalisation, une fois qu'UTC aura cédé ses actifs non stratégiques, comme les ascenseurs Otis ou sa division Carrier, qui fabrique des chauffages et climatiseurs, dépassera les 100 milliards de dollars.Les actionnaires d'United Technologies détiendront 57% des actions du nouveau groupe, et UTC choisira huit des 15 administrateurs.