Raytheon : Israël fait monter la pression sur la place de l'Iran en Syrie

(Actualisé avec proposition russe rejetée)

JERUSALEM, 23 juillet (Reuters) - Israël a rejeté lundi une proposition russe visant à empêcher les forces iraniennes déployées en Syrie d'approcher à moins de 100 km du plateau du Golan, où l'armée israélienne a actionné pour la première fois dans la journée son système de défense antimissile "Fronde de David".

La proposition russe a été formulée - et rejetée - lors d'un entretien entre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et une délégation russe dirigée par le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré un responsable israélien sous le sceau de l'anonymat.

Benjamin Netanyahu a répondu à ses interlocuteurs que son pays "ne permettrait pas aux Iraniens de s'installer même à 100 km de la frontière", a-t-il dit.

Sergueï Lavrov et le chef d'état-major des forces armées russes, le général Valeri Guerassimov, s'étaient déplacés à Jérusalem pour des discussions qualifiées d'"importantes et urgentes" par Moscou, moins de deux semaines après un entretien entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu.

Les autorités israéliennes suivent de près la progression de l'armée syrienne dans le sud-ouest de la Syrie, près du plateau du Golan en partie annexé par Israël, craignant que le président syrien Bachar al Assad n'autorise ses alliés iraniens ou le Hezbollah libanais à s'y établir.

Signe de la tension qui règne dans la région, l'armée israélienne a tiré lundi deux missiles intercepteurs "Fronde de David" en direction de missiles SS-21 qui, apparemment, ne visaient pas Israël et sont tombés en territoire syrien, dans le cadre des combats entre loyalistes et rebelles.

Les sirènes d'alerte ont retenti sur le Golan et dans le nord d'Israël, où de nombreux habitants ont gagné les abris.

Selon une source israélienne, les deux missiles ont été tirés parce que Tsahal pensait au départ que les SS-21 syriens visaient la partie du Golan annexée par Israël. Quand il est apparu que ce n'était pas le cas, l'ordre d'autodestruction en vol des missiles intercepteurs israéliens a été donné, a-t-on précisé de même source.

Le système de défense "Fronde de David", mis au point par l'industrie d'armement israélienne et l'entreprise américaine Raytheon, est conçu pour intercepter des roquettes ainsi que des missiles de croisière. (Ari Rabinovitch et Jeffrey Heller avec Denis Pinchuk à Moscou; Guy Kerivel et Tangi Salaün pour le service français)