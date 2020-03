Raytheon : la Commission autorise l'acquisition par UTC

16/03/2020 | 18:19

La Commission européenne a approuvé le projet d'acquisition de Raytheon par United Technologies Corporation (UTC) sous réserve de certaines conditions.



L'approbation est subordonnée à la cession d'un ensemble de mesures correctives. La transaction combine les activités aérospatiales d'UTC et les activités de défense de Raytheon.



Au cours de son enquête, la Commission craignait que l'opération, telle qu'elle avait été notifiée initialement, réduise la concurrence sur les marchés des GPS militaires.



La Commission a conclu que l'opération proposée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence dans l'EEE.



