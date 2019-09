Rcr Tomlinson Limited : La Perla prévoit d’inscrire ses actions à Paris 0 04/09/2019 | 08:50 Envoyer par e-mail :

La Perla Fashion Holding N.V. Siège social : Schiphol Boulevard 127, G4.02, 1118 BG Schiphol, Pays-Bas Le 4 septembre 2019 Divulgation d'informations privilégiées conformément à l'article 17 MAR du Règlement (UE) n° 596/2014 NE PAS COMMUNIQUER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD. La Perla prévoit d'inscrire ses actions à Paris Amsterdam, 4 septembre 2019 – La Perla Fashion Holding N.V. (« La Perla »), société de portefeuille spécialisée dans la mode de luxe et créateur, fabricant et détaillant de lingerie de luxe, de vêtements de nuit, de vêtements de plage et d'accessoires, a l'intention d'inscrire ses actions sur le marché Euronext Growth exploité par Euronext Paris (le « Listing ») par cotation directe. Euronext Paris devrait publier son annonce au marché le 4 septembre 2019 et les transactions sur les actions de La Perla sur le marché Euronext Growth devraient commencer le 6 septembre 2019 ou alentours. Il n'y aura pas d'offre publique ou de placement privé des actions de La Perla dans le cadre du Listing. Le fait d'inscrire ses actions à Paris, un centre mondial pour la mode de luxe, permettra à La Perla d'accroître sa visibilité sur le marché et d'améliorer son accès aux marchés de capitaux. Dans le cadre du Listing, La Perla a conclu un contrat de liquidité avec Invest Securities S.A. daté du 2 septembre 2019 (le « Contrat de liquidité »), conformément à la décision de l'AMF (Autorité des marchés financiers) n°2018-01 datée du 2 juillet 2018. Le Contrat de liquidité a été conclu pour une période de deux ans et entrera en vigueur dès le début de la négociabilité des actions de La Perla sur le marché Euronext Growth. Afin de mettre en œuvre le Contrat de liquidité, La Perla a mis 60 000 EUR à disposition de Invest Securities S.A. Contacts Médias Finsbury Edward Simpkins/Jenny Bahr : LAperla-LON@finsbury.com +44 207 251 38 01 À propos de La Perla La Perla, société de portefeuille spécialisée dans la mode de luxe, est l'actionnaire direct de La Perla Global Management (UK) Limited et de ses filiales (le « Groupe d'Exploitation La Perla »). La Perla, via le Groupe d'Exploitation La Perla, est un créateur, fabricant et détaillant de premier plan de lingerie de luxe, de vêtements de nuit, de vêtements de plage et d'accessoires. Le groupe opère sous la marque La Perla. Fondée en 1954 à Bologne, en Italie, elle est réputée pour son héritage et son savoir-faire artisanal. Avertissement Cette annonce ne contient ni ne constitue une offre ou la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription à des titres. Ce document ne doit pas être publié, diffusé ou distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique (incluant ses territoires et possessions, tout Etat des Etats-Unis ainsi que le District de Columbia), en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud. Sous réserve de certaines exceptions, les valeurs mobilières mentionnées dans les présentes ne peuvent être ni offertes ni vendues en Australie, au Canada, au Japon ou en Afrique du Sud, ni pour le compte ou le bénéfice de tout ressortissant, résident ou citoyen de l'Australie, du Canada, du Japon ou de l'Afrique du Sud. Le présent document ne constitue pas une offre de vente de titres aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Il n'y a pas, et il n'y aura pas, d'offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Ce document n'est pas un prospectus au sens de la Directive (EU) 2017/1129 et de ce fait ne constitue pas une offre de vente ou de sollicitation d'une offre d'achat de titres La Perla Fashion Holding N.V. Ce document peut contenir des déclarations prospectives, c'est-à-dire des déclarations qui ne concernent pas des faits ou des événements historiques. Par nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus, à la fois généraux et spécifiques. La Perla Fashion Holding N.V. fonde ces déclarations sur ses plans, estimations, projections et attentes actuels. Elles font référence à des événements et sont basées sur des hypothèses actuelles qui pourraient ne pas se produire dans le futur. Ces déclarations prospectives peuvent ne pas être représentatives des performances futures. Les résultats réels de la situation financière et des résultats d'exploitation de La Perla Fashion Holding NV et de ses filiales consolidées, ainsi que l'évolution des conditions économiques, peuvent différer sensiblement, notamment être plus négatifs que ces hypothèses, expressément ou implicitement présumées ou décrites dans de telles déclarations. Même si les résultats réels de La Perla Fashion Holding NV ou de ses filiales consolidées, y compris la situation financière, les résultats d'exploitation et la conjoncture économique, évoluent conformément aux déclarations prospectives contenues dans ce document, rien ne garantit que ce sera le cas à l'avenir.

