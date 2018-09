Logitech Meetup & i3Huddle 3.0: le tandem parfait pour la collaboration vidéo dans les petits espaces

La caméra est destinée à une utilisation dans de petites salles de conférence et de réunion. Elle dispose d'un champ de vision à 120 degrés qui permet de filmer tout le monde sans aucun problème durant les réunions. Par ailleurs, les trois microphones à isolation phonique et le haut-parleur à détection vocale ont eux aussi été pensés pour les petits espaces.

MeetUp est compatible avec la majorité des systèmes de visioconférence, dont Skype for Business et les applications de collaboration Cisco, mais aussi avec le programme de collaboration Logitech, en toute logique. L'appareil est en outre certifié pour une utilisation avec Microsoft Cortana, permettant d'effectuer des commandes vocales dans les systèmes Windows 10.

Caractéristiques principales

Champ de vision ultra large de 120°: MeetUp offre une qualité vidéo exceptionnelle dans de petites salles de conférence. Le champ de vision de 120 degrés s'adapte facilement aux petits espaces accueillant jusqu'à huit personnes. Le capteur ultra HD 4K et l'objectif Logitech apportent quant à eux une clarté exceptionnelle.

Haut-parleur à réglages personnalisables et 3 microphones: le système audio intégré est optimisé pour l'acoustique des petites salles de conférence et fournit un son exceptionnel. Trois micros dotés de la technologie beamforming ainsi qu'un haut-parleur aux réglages personnalisables confèrent à vos réunions un son plus vrai que nature. Vous pouvez ajouter l'extension microphones pour MeetUp et étendre ainsi la portée audio jusqu'à 4,2 mètres.

Prêt à l'emploi: branchez MeetUp à un port USB et commencez immédiatement votre conférence. Vous pouvez l'utiliser avec tous les logiciels et services cloud de visioconférence, y compris ceux que vous utilisez déjà.

Spécialement conçu pour les conférences dans de petits espaces: MeetUp offre une résolution, un équilibre des couleurs et une qualité audio incroyables. Grâce à sa fixation murale intégrée et sa conception compacte qui réduit l'encombrement causé par les câbles, le dispositif MeetUp est idéal pour les petites salles de conférence.

Des options supplémentaires pour plus de convivialité: l'application mobile gratuite (disponible sur Google Play et iTunes) transforme votre smartphone ou tablette en télécommande pour MeetUp. Vous pouvez également ajouter des accessoires comme une extension microphones ou un support de télévision pour des salles de différentes tailles et configurations.



