RealDolmen : De stagiaire à Lead Developer en quelques années

Rapidement au sommet

Vacature.com s'est intéressé aux attentes des millennials par rapport à leur emploi. Ainsi, la famille semble très importante et cela se traduit par une attention accrue pour l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas d'ambition. En effet, 60 % des millennials belges souhaitent faire carrière rapidement et 70 % désirent occuper une position de dirigeant. Ils ne veulent pas être un dirigeant archaïque, mais plutôt un mentor. Ils le perçoivent comme un moyen d'avoir plus d'influence sur l'entreprise pour laquelle ils travaillent et de bénéficier de plus d'indépendance.

David Hemmerijckx fait aussi partie de ces 60 %. Du haut de ses 28 ans, il exerce actuellement la fonction de Lead Developer chez Realdolmen. En outre, il est le mentor et la personne de référence de quelque 20 collègues, il participe à l'élaboration des trajets acADDemICT (le programme de jeunes diplômés de Realdolmen) et il est coordinateur de stage. Ce qui a commencé comme un stage chez Realdolmen en 2011 s'est bien vite transformé en beaucoup plus.

Vérité, audace et action

« Dans le cadre de ma formation en informatique appliquée, j'ai débuté mon stage chez Realdolmen en 2011. Il s'est très bien passé : j'ai profité d'un bon accompagnement et d'une ambiance sympathique. Pendant mon stage, l'entreprise m'a proposé de prendre part au trajet acADDemICT après l'obtention de mon diplôme. J'ai immédiatement sauté sur l'occasion, avec un choix qui correspond à ce que j'aime faire. Le trajet Java se compose d'une formation rémunérée de trois mois et deux exercices de projet. Pendant ces exercices, j'ai pu appliquer d'emblée la matière apprise dans la pratique. Grâce au chouette groupe de jeunes diplômés, nous n'avions pas l'impression de travailler. Il s'agissait de la période de transition idéale pendant laquelle j'ai encore beaucoup appris, même si j'avais déjà acquis de bonnes bases à l'école. Après le trajet, j'ai pu commencer chez mon premier client tout de suite. Mes débuts en tant que junior impliquaient de se concentrer principalement sur le développement de connaissances techniques. De plus, j'ai découvert le plan de développement de Realdolmen qui permet de déclarer nos forces et nos faiblesses ainsi que les formations que nous aimerions encore suivre. J'ai indiqué que j'aimerais obtenir certains certificats et mon manager l'a immédiatement accepté. Realdolmen a acheté tout le matériel de cours nécessaire et je me suis plongé dans cette matière après les heures de travail, pour décrocher quatre certificats en deux ans. Rapidement, on m'a demandé si j'aimerais accompagner les stages, à partir de ma propre expérience. Je n'ai pas hésité une seule seconde, car cela me permettait de faire un geste en retour pour notre communauté. Depuis, j'ai accompagné des stages chaque année et j'ai ainsi développé des compétences en coaching. Après les connaissances techniques, j'ai pu améliorer mes connaissances personnelles de ce fait. Après trois ans, nous avons étudié la prochaine étape de ma carrière à l'aide de mon plan de développement. J'avais déclaré qu'une fonction de Lead Developer me plairait. Mon manager estimait que cette possibilité avait du potentiel, mais qu'il était encore un peu tôt. C'est pourquoi j'ai suivi des formations de jour en matière de coaching et de direction. Un peu plus tard, j'ai eu l'opportunité de mener un projet chez mon client. Tout s'est bien passé et le client était satisfait. Je me suis senti bien dans mon nouveau rôle de Lead Developer. Pendant ce projet, je dirigeais une équipe d'une dizaine de personnes et j'étais leur interlocuteur technique. Je communiquais aussi avec le chef de projet et je prenais part aux décisions architecturales. En termes de management, j'ai encore franchi une étape supplémentaire : je parraine actuellement une vingtaine de personnes dans l'équipe Java et j'exécute maintenant un certain nombre de tâches des Unit Managers afin de les décharger quelque peu. Ainsi, je suis le premier interlocuteur de ces 20 collègues et j'organise régulièrement des entretiens individuels avec eux. »

« Vous êtes aux commandes de votre carrière », déclare David. « En indiquant clairement dans mon plan de développement où je souhaitais arriver, j'ai pu y travailler activement. Cela nous force à y réfléchir et c'est un outil pour discuter plus facilement des prochaines étapes avec le manager. (Oser) prendre des initiatives est incroyablement important. Nous connaissons nos forces mieux que personne et c'est uniquement en les faisant connaître que nous pouvons allier progression et stabilité. »