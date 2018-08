RealDolmen : Imprimez sans souci jusqu'à 3 ans avec les consommables HP authentiques !

1. Comprend la garantie limitée d'un an de HP et deux années d'assistance supplémentaires, sous réserve d'une inscription et de l'acceptation des conditions générales de HP. Pour plus de précisions, consultez les conditions générales sur www.hp.com/go/3yearextendedservices.

2. L'utilisation de cartouches rechargées ou autres que HP n'affecte pas la garantie standard HP d'un an, mais (a) des frais supplémentaires peuvent s'appliquer conformément à la déclaration de garantie limitée d'un an de HP; et (b) cela annulera les deux années d'assistance supplémentaires (voir les Conditions générales sur www.hp.com/go/3yearextendedservices).

3. Si vous êtes un consommateur, les avantages du programme d'extension de la protection de HP s'appliquent en plus de tous vos droits légaux en vertu des lois sur la protection des consommateurs concernant la non-conformité des produits au contrat de vente. Les droits légaux du consommateur ne sont en aucune façon limités ou affectés par le programme d'extension des services de HP. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le lien suivant : www.hp.com/go/eu-legal.