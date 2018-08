RealDolmen : Les jeunes diplômés sont-ils prêts pour le marché de l'emploi ?

Période de transition

Les jeunes diplômés issus de différentes institutions académiques acquièrent une diversité de connaissances théoriques et pratiques, requises pour s'engager sur le marché ICT. Cependant, nous constatons que le programme de nombreux établissements d'enseignement ne répond toujours pas aux attentes de plus en plus élevées de nos clients. Par conséquent, les premiers mois, voire la première année, sont principalement une période d'apprentissage par essais-erreurs. C'est une période de transition du monde académique au monde professionnel, où tant le débutant que les collègues expérimentés y mettent beaucoup d'énergie.

Un programme « young graduate » permet de franchir cette période de transition le plus efficacement possible. Vous commencez votre carrière par un programme de formation intensif qui aligne vos connaissances au niveau souhaité pour le marche de l'emploi. Les entreprises investissent dans cette formation car, à l'heure actuelle, on en attend davantage des consultants. Un consultant doit adopter une réflexion commune avec le client, faire preuve d'assertivité et offrir des solutions constructives.

Parcours acADDemICT

Le terme acADDemICT est synonyme d'un jeune diplômé passionné d'ICT et qui aspire à en connaître toujours plus, jour après jour. Chaque année, Realdolmen investit dans plusieurs jeunes diplômés à haut potentiel qui sont préparés par des coaches expérimentés à la vie professionnelle d'un consultant ICT. Pendant une période de formation intensive, les acADDemICTs sont encadrés et formés par des collègues expérimentés de Realdolmen pendant plus de 3 mois, qui les préparent à devenir des consultants spécialisés dans un domaine technologique déterminé. On prête suffisamment attention au développement des soft skills. Le résultat ? Une fois leur formation terminée, nos acADDemICTs atteignent un niveau de connaissances et de productivité comparable à celui d'un informaticien avec 2 ans d'expérience.

« En tant que Junior .NET Developer, je cherchais un emploi recelant les défis nécessaires et présentant de nombreuses opportunités d'évolution. Dès le premier entretien chez Realdolmen, j'ai tout de suite compris que cette entreprise répondait à mes attentes et ambitions. », déclare Yannick De Jonghe (.NET developer). « Le trajet acADDemICT m'a permis d'acquérir un large bagage, composé à la fois de compétences techniques et de soft skills. J'ai ainsi été pleinement préparé pour assurer mon premier projet chez un client. De plus, nous pouvons aborder tous les sujets. Nous pouvons avoir notre propre avis, dont l'entreprise tient compte. C'est nous qui avons les rênes de notre carrière en main. »