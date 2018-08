RealDolmen : Quand la connaissance vient à votre rencontre

Bienvenue à bord !

Chaque fois, le minibus était garé sur le parking de la concession visitée, la fiche était branchée sur l'alimentation électrique et les participants étaient accueillis à bord. « À chaque séance, nous laissions aux participants le temps de découvrir le minibus. Pour beaucoup, le concept était totalement nouveau et faisait l'effet d'une agréable surprise. », raconte Nils Vanbever (formateur ICT), qui s'est relayé avec Bjorn Van Cotthem (formateur ICT) aux commandes du bureau mobile ToW pour sillonner la Belgique. « Nous avons perçu à chaque séance la même énorme motivation. Les collaborateurs appréciaient que nous venions jusqu'à eux, qu'ils n'aient pas à se déplacer jusqu'à une salle de cours et ne perdent pas de temps inutilement. En outre, le minibus et son aménagement original se sont révélés avoir un effet bénéfique sur la motivation et la concentration des participants. Au lieu d'être assis dans un local morne à voir projeter les transparents d'une présentation, chacun était installé tout près du formateur et pouvait prendre une part active à la séance grâce au Surface Hub. »

« J'ai adoré vivre ce premier grand projet du minibus, le compteur kilométrique défilait à toute vitesse. Le minibus jouit aussi d'une grande visibilité sur la route, et j'ai été surpris de voir combien de collaborateurs de Realdolmen nous avons rencontrés sur le trajet. Les passants venaient aussi souvent nous demander ce que nous faisions. Le concept éveille la curiosité. Finalement, j'ai été pendant de nombreuses heures seul sur la route, mais les rencontres parfois inattendues et l'enthousiasme des participants lorsqu'ils découvraient le minibus en valaient largement la peine. »

Le minibus Tomorrow on Wheels de Realdolmen a été un coup dans le mille ! Les collaborateurs commerciaux et du service après-vente des concessions n'ont pas eu à se déplacer, ce qui n'a fait qu'augmenter leur motivation et leur implication !

- Pieter Cieters, Area Manager de Volkswagen D'Ieteren Finance