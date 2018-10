REALITES : CP Partenariat USSM

COMMUNIQUE DE PRESSE PARTENARIAT

REALITES :

S'engage aux côtés de l'union sportive Saint-Malo (USSM) pour 3 saisons : une première dans le football amateur

Saint-Malo (35), le 3 octobre 2018.Le groupe de développement territorial, REALITES,devient partenaire officiel de L'US SAINT MALO, le club de football de la ville de Saint-Malo.Cette action concrétise la volonté de s'engager de manière durable auprès des acteurslocaux et associatifs aucœur des territoires dans lesquels le groupe est implanté.

Plus qu'un simple partenariat…

Saint-Malo occupe une place de choix chez REALITES, ville natale de son PDG et fondateur, Yoann Choin-Joubert, le groupe y a construit plus de 150 logements.L'engagement auprès de l'US Saint Malo esten droite ligne avec le positionnement du grouped'être« partenaire des territoires ». Isabelle MEGNEGNEAU, Directrice Générale Déléguée Région Bretagne de REALITES, déclare à ce titre : «Je suis fière de ce partenariat qui prouve l'engagement réelde REALITES au quotidien en Bretagne. Ce partenariat nous permet de participer à de vrais moments de partage avec les Malouines et les Malouins».

S'exprimant de son côté sur ce partenariat, Marc Moroux, responsable des partenariats et du marketing au sein de l'US SAINT-MALO, salue l'initiative de REALITES«Nous sommes trèsheureux d'avoir la confiance d'un groupe national comme REALITES, d'autant plus que les partenariats de ce type sont habituellement réservés au football professionnel. Nousn'avons pas connaissance d'une telle opération de naming au niveau du championnat deNationale 2.».

« Tribune REALITES » au sein du stadede L'US SAINT-MALO

Ce partenariat comporte un important volet de naming de la tribune officielle. Pendant les trois prochaines saisons, le clubs'est engagé à rebaptiser la tribune de Marville et lui faire porter le nom de « TRIBUNE REALITES ».

Un important dispositif d'affichagea ainsi été mis en place à des endroits multiples de la tribune officielle. REALITES bénéficieraégalement d'une animationrécurrente les jours de match sur les panneaux LED disposés dans le stade.

Le club s'engageégalement à un importantdispositif de visibilité sur l'ensemble dessupports de match (billet, feuille de présentation, etc.).

Àtravers ce nouveau partenariat, REALITES, continue d'accentuer son implicationdans la vie associative et locale, avec un soutien renouvelé au monde du football amateur, tout en partageant les mêmes valeurscomme l'engagement, la réussite et la performance.

À propos de RÉALITÉS

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placel'intelligence des territoires au cœur de sońactivité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de hautniveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics etprivés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondeen 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITEŚa enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150millions d'euros HT. REALITES est cotesur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,́

Mnémo : ALREA).