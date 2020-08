REALITES : annonce les résultats de son augmentation de capital pour un montant total de 14,8 millions d'euros

Yoann CHOIN-JOUBERT,Président-Directeur Général du Groupe, déclare : « Six ans après l'introduction en Bourse de REALITES (1), nous nous félicitons du chemin parcouru et du succès de cette augmentation de capital réalisée dans une période complexe. Je remercie tous nos actionnaires, les historiques et ceux qui nous ont rejoints. Au travers de leur confiance, ils donnent au Groupe les moyens de ses ambitions : devenir un acteur national et international du développement des territoires, mixant les activités de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'usage et de foncière. L'ambition que porte le Groupe s'appuie sur un ADN entrepreneurial fort et l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs au projet, dont ils sont partie prenante. Dans un contexte durement impacté par la crise, la force de REALITES est de continuer à croître sans renoncer aux valeurs et aux principes qui sont les siens. »

Le flottant s'élève à 28,85% du capital et 23,32% droits de vote contre 32,85% du capital et 24,75% des droits de vote avant l'augmentation de capital.

Suite à leurs souscriptions, DOGE INVEST et REACTION, actionnaires de référence et fondateurs, détiennent ensemble 71,15% du capital et 76,68% des droits de vote de la société.

En plus des souscriptions à titre irréductibles et réductibles, le conseil d'administration a décidé de répartir librement 55 649 actions à DOGE INVEST, représentant environ 7,51% des Actions Nouvelles à émettre.

environ un quart du produit de l'Offre sera destiné au développement de l'activité Maîtrise d'Usage. Ces activités sont également en phase de forte croissance nécessitant l'apport de ressources complémentaires principalement sur (i) l'activité d'HEURUS (Résidences services seniors) puisque 4 nouvelles résidences doivent ouvrir chaque année sur les 5 prochaines années pour atteindre un parc sous gestion supérieur à 2 000 appartements ; et (ii) l'activité d'UP2PLAY (sports et loisirs) nécessitant un investissement en fonds de roulement au lancement de chaque centre sur le rythme d'ouverture de un à deux par an sur les 5 prochaines années ; et

disposer d'un niveau de trésorerie positive élevé lui permettant d'asseoir son indépendance financière et ce, même en cas de ralentissement brutal du marché ; et

La société DOGE INVEST et la société REACTION, contrôlée par DOGE INVEST et agissant de concert avec cette dernière, ont chacun consenti un engagement de conservation jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles. Cet engagement ne s'appliquera qu'aux Actions Nouvelles souscrites par les actionnaires concernés dans le cadre de l'Offre et ne s'appliquera qu'en cas de cession à un prix inférieur au prix d'émission des Actions Nouvelles (20,00 euros).

Notes : (1) La société par actions simplifiée DOGE INVEST est détenue par (i) la société à responsabilité limitée unipersonnelle YJ INVEST à hauteur de 50,79% (société elle-même détenue à 100% par Monsieur Yoann CHOIN-JOUBERT, Président Directeur Général de la Société), (ii) la société à responsabilité limitée unipersonnelle DB2 à hauteur de 18,20% (société elle-même détenue à 100% par Monsieur Christophe de BREBISSON, Secrétaire Général de la Société) et (iii) le solde étant détenu principalement par certains administrateurs de REALITES, Messieurs PONROY et CAHIERC via leurs sociétés AZIMUT et DUNE.

CALENDRIER INDICATIF DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris des Actions Nouvelles interviendront le 29 juillet 2020. Les Actions Nouvelles porteront jouissance courante, seront immédiatement assimilées aux actions existantes de REALITES et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN : FR0011858190 et Mnémonique : ALREA.

INTERMEDIAIRE FINANCIER

Portzamparc BNP Paribas : Chef de File, Teneur de Livre et Listing Sponsor.

INFORMATION DU PUBLIC

Le prospectus (le « Prospectus ») approuvé par l'AMF est constitué du document d'enregistrement (le « Document d'enregistrement »), de la note d'opération relative aux valeurs mobilières offertes (la « Note d'Opération ») ; et du résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération).

Le Prospectus est disponible, sans frais, au siège social de la Société, 103 Route de Vannes - Immeuble Le Cairn - 44803 SAINT-HERBLAIN Cedex. Il peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.groupe-realites.com)et le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Il est rappelé que l'approbation de l'AMF sur le Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur l'émetteur et sur la qualité des titres financiers faisant l'objet du Prospectus.

A PROPOS DE REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui s'appuie sur un pôle d'activités de maîtrise d'ouvrage opérant sur plusieurs secteurs (habitation, résidences gérées, commerces, bureaux, locaux d'activités, équipements sportifs), un pôle d'activités de maîtrise d'usage regroupant plusieurs solutions d'exploitation (résidences services pour séniors et pour étudiants, complexes indoor sports et loisirs, solutions innovantes en santé et bien-être), un laboratoire d'innovation et de développement de grands projets urbains qui accompagne les villes moyennes et les métropoles pour une nouvelle offre territoriale, créatrice de valeurs, d'attractivité et de développement économique, et l'ingénierie de haut niveau de ses services ressources.

Résumée en une signature, « L'intelligence des territoires », la capacité du groupe REALITES à agréger des talents pour concevoir et faire vivre le projet qui corresponde le mieux possible aux besoins d'une ville, d'un arrondissement ou d'un quartier, fait de lui un partenaire durable des décideurs publics et privés.

Fondé en 2003 par Yoann CHOIN-JOUBERT, son PDG, REALITES intervient en France et en Afrique (Maroc). Fort de 400 collaborateurs, REALITES a enregistré, en 2019, 1 472 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires de plus de 165 millions d'euros HT.

REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel au sens du règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017 et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription, une offre de vente ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers dans un quelconque pays.

