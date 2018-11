Realites : CP REALITES International – Lancement de REALITES Afrique à Casablanca et gain d’un projet de restructuration d’un hôtel à Casablanca

COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES OUVRE SA FILIALE AU MAROC

ET REMPORTE UN PROJET DE RESTRUCTURATION D'UN HÔTEL A CASABLANCA

Casablanca, le 30 novembre 2018. Coïncidence du calendrier, le Gouverneur, Directeur Général de l'Agence Urbaine de Casablanca (AUC), Monsieur Toufiq BENALI a annoncé que le Groupe REALITES avait remporté l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'AUC, relatif à l'acquisition, le réaménagement, la rénovation et l'exploitation du mythique hôtel Lincoln de Casablanca. Dans le même temps, le Groupe de développement territorial REALITES, inaugurait, le 29 novembre 2018, son siège africain au Maroc, dans la ville de Casablanca. Les locaux accueillent REALITES AFRIQUE, nouvelle filiale dédiée aux projets d'aménagement territorial sur le continent ainsi que REALITES MAÎTRISE D'OUVRAGE MAROC, la Business Unit dédiée auxactivités du Royaume du Maroc.

REALITES MAÎTRISE D'OUVRAGE MAROC, première antenne de REALITES AFRIQUE

REALITES MAÎTRISE D'OUVRAGE MAROC nourrit l'ambition de partager le savoir-faire et le modèle d'aménagement des territoires de REALITES avec des partenaires locaux, ce qui lui permet de répondre aux besoins spécifiques et de s'inscrire pleinement dans la politique de développement du Royaume du Maroc.

La direction de REALITES MAÎTRISE D'OUVRAGE MAROC est confiée à François RENARD et Régis MAGNIN. Ces dirigeants apportent leur grande connaissance du marché marocain comme en témoignent les projets auxquels ils ont participé :

•Tour Maroc Télécom (mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD), d'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))

•Résidence Empire Building (mission de Maîtrise d'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))d'OuvrageDéléguée

(MOD),

•Siège Région Maghreb de Procter & Gamble (mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée (MOD), d'Exécution, d'Ordonnancement de Pilotage et de Coordination (OPC))

•Plateforme industrielle Valeo Tanger (mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO))

Être partenaire du développement des territoires africains

REALITES AFRIQUE ambitionne de s'implanter de manière durable sur le continent africain. La filiale compte ainsi créer des synergies avec ces nombreux territoires qui s'inscrivent dans le développementdu continent.

S'exprimant sur le choix de l'Afrique, Yoann CHOIN-JOUBERT déclare :« l'Afrique est un continent tourné vers le progrès et est le théâtre de fabuleux projets de valorisation des territoires. A cela s'ajoute une grande capacité d'innovation et de créativité de sa jeunesse. REALITES a donc choisi ce cadre pour son développement international avec un siège au Maroc, véritable hub économique etculturel africain ».

Accord pour la rénovation et l'exploitation de l'hôtel Lincoln à Casablanca

Bâtiment emblématique des années 1910, l'hôtel Lincoln va officiellement connaître une seconde jeunesse. En effet, comme l'a annoncé Toufiq BENALI, Gouverneur, Directeur Général de l'Agence Urbaine de Casablanca (AUC), le Groupe REALITES a remporté l'appel à manifestation d'intérêt porté par l'AUC, relatif à l'acquisition, le réaménagement, la rénovation et l'exploitation du mythique hôtel de Casablanca.

D'une surface (SDP) de 9 500 m², la programmation projetée par le groupe REALITES comprendra 2 000 m²de commerces et bureaux, 7 500 m²d'hôtel 4/5* de 124 chambres, ainsi qu'un restaurant, une piscine, le tout agrémenté d'un rooftop. Le montant des travaux est estimé à 150 millions de dirhams (soit environ 14 millions d'euros), pour une livraison au 2ème trimestre 2022.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES a comprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com