Realites : CP REALITES – 1ère pierre de l’îlot Didelon à Angoulême

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALITES pose la première pierre del'îlot« Didelon » : un quartier mixte de logements,d'une résidence personnes âgées, et de 3 000 m²d'activités commerciales, tertiaires et de santé

A Angoulême, mardi 4 décembre.Christophe NOËL, Directeur général délégué REALITES Nouvelle-Aquitaine, l'ensemblede ses équipes,Marie LAJUS, préfète de la Charente,Jean-François DAURE, Président de GrandAngoulême,Xavier BONNEFONT,Maire d'AngoulêmeetAgnès BEL, Présidente de Logélia Charente, étaient réunis pour la pose de la 1èrepierre des «Jardins de l'Houmeau », logements résidentiels au cœurdu quartier mixte« Didelon ».

L'îlot« Didelon »,un nouveau morceau de ville au cœur d'Angoulême

Fruitd'une réflexion programmatique globale à l'échelle du quartier de l'Houmeau, idéalement situé dans le centre d'Angoulême, le projet s'inscrit dans un secteur auxmultiples atouts et en pleine mutation : il est proche des nouveaux axes urbains et disposed'une structure de quartier à fort potentiel de vie résidentielle et économique.

Développé par un groupement d'acteurs régionaux (concepteurs/réalisateurs -promoteurs-exploitants), ce programme immobilier mixte de plus de 1,5 hectares respectant la RT 2012 comprendà la fois une offre d'habitatsur 5 000m² (65 logements), une résidence personnes âgées de 7 768 m² ainsi que de nombreux servicesd'activitéscommerciales, tertiaires et desanté sur 3 080 m².

Au total, le programme comptera :

- un bâtiment pour la résidence personnes âgées ;

- trois immeubles de logements ;

- douze maisons individuelles ;

- un bâtiment hébergeant le pôle services ;

- un immeuble de bureaux.

Une offre de logement diversifiée

Sur l'ensemble,l'offre de logements comprend : 12 maisons proposées en accession libre et53 logements sociaux acquis par Logélia Charente.

Gérée par Montana, la résidence personnes âgées de 128 logements proposera un service haut de gamme, comprenant une piscine et un cinéma pour les résidents.

Un quartier à part entière au cœur du programme:«Les Jardins de l'Houmeau»

Entre les commerces de quartier et les espaces paysagers de « Didelon », se trouvent un lotissement intimiste de 12 maisons spacieuses de 85 m²s'ouvrant surterrasse boisée abritéed'une pergola. Chaque maison dispose d'un garage fermé.

Véritable quartier à part entière au cœur du programme, ce lotissement tient saparticularité son aspect environnemental : conception bioclimatique respectueuse del'environnement, panneaux solaires, végétalisation des espaces et plusieurs corridorsécologiques.

Un Pôle médical de 1 478 m²

Sur les 3 080 m² de surfaces de services/bureaux et santé, un pôle médical de 1 478 m² estgéré par LONGVIA GROUP, filiale maîtrise d'usage du Groupe REALITES dédiée à l'expertise et à l'usage des services de santé & bien-être. Cette structure accueillera 5 médecins généralistes et 15 professionnels de santé (infirmiers, sages-femmes, cardiologue, etc.).

Cette maison médicale sera ouverte à l'ensemble des habitants de la ville.

Respectant la RT2012, la livraison est prévue en trois tranches.

Fiche Technique « DIDELON »

Promoteur : REALITES

Architecte :Martin Duplantier Architectes

Nombre de logements : 12 individuels et 53 collectifs (20 T2, 25 T3, 18 T4 et 2 T5) Nombres de logements résidence personnes âgées : 24 T1, 89 T2 et 15 T3 Livraison : 1ertrimestre 2020.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de sonactivité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com