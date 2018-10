Realites : CP REALITES – Emission obligataire EURO PP 5,99M



COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES annonce la levée de la 3èmetranche (5,99M€)

de son emprunt obligataire privé de type "EURO PP"

Saint Herblain, le 26 octobre 2018 -REALITES annonce avoir finalisé le 25 octobre dernier l'émission de la 3èmetranche de son emprunt obligataire privé de type "EURO PP" à hauteur de 5,99M€. S'appuyant sur l'évolution positive de ses indicateurs opérationnels et financiers, et la forte progression de son développement, REALITES continue à renforcer sa structure financière.

REALITES a émis ce placement aux mêmes conditions que lors des 2 premières tranches de 7,75M€levée en décembre 2017 et de 16,25M€levée en avril dernier, à savoir : maturité novembre 2023, taux de 6%, coupon semestriel. Ces obligations sont admises sur le Marché Libre d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010466938.

Cette troisième émission confirme la confiance des investisseurs dans la stratégie et le modèle du Groupe et permet de poursuivre les objectifs d'allongement de la maturité de sa dette et d'amélioration de son coût de financement.

Cette opération a été menée conjointement par les équipes Finance internes de REALITES et CMS Francis Lefebvre Avocats en tant que conseil juridique.

Agenda financier

Publication du CA IFRS 2018 : jeudi 28 février 2019 (après bourse)

Publication des résultats annuels 2018 : jeudi 21 mars 2019 (après bourse)

Présentation SFAF - Présentation des résultats annuels 2018 : vendredi 22 mars 2019 (matin)

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES acomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com

