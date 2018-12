Realites : CP REALITES – Les Jardins d’Ostara

COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES construit une résidence de 59 logementsau cœur du quartier historique des Docks du Havre

Le Havre, le 10 décembre 2018.REALITES construit « Les Jardins d'Ostara », une résidence de59 logements (45 en accession et 14 logements sociaux) sur le sitede l'ancienne écoleBeaumarchais,au cœur duquartier des Docks.

Une signature architecturale audacieuse

Dessinéspar le cabinet d'architecteSPAAR, «Les Jardins d'Ostara», comprennent la réhabilitationde l'ancienne écoleBeaumarchais avec ses extensions de part etd'autreet deux bâtiments modernes de trois étages. Un espace commercial indépendant vient compléter le projet.

La résidence comprend 45 logements en accession du studio au 5 pièces, dont la plupart sont prolongés par des espaces extérieurs : loggia, terrasse ou jardin privatif.

Une extension et une partie de l'école seront destinées à la création de14 logements sociaux.

Un ensemble tourné vers la nature

Une place très importante a été laissée à la nature, avec la création de plusieurs espaces paysagers accessibles à tous les occupants. Les bâtiments neufs respectent la norme RT2012 tandis que la réhabilitation suit la norme RT Global Existant.

Des circulations douces traversent la résidencepour connecter l'ensemble à son quartier, avec des entrées piétonnes sur trois rues. Les voitures accèdent aux places de stationnement souterraines et extérieures par la rue Paul Marion, tandisqu'unlocal vélos et poussettes sécurisé est disponible encœur d'îlot.

Les Docks, un quartier à vivre

Situé en entrée de ville, à quelques minutes de la gare, le quartier des Docks mixe un passé historique à une toutenouvelle vitalité impulsée parl'implantation des grandes écoles(EM Normandie Business School, Sciences Po, Institut supérieur d'études logistiques, etc.). Aujourd'hui poumon universitaireet économique de la ville, le quartier des Docks, dans lequel se situe la résidence, devient une destination à part entière grâce au centre commercial les Docks Vauban transformés parl'architecteBernard Reichen ou encore aux Bains des Docks signés Jean Nouvel.

Fiche Technique «Les Jardins d'Ostara»

Prix (TTC à partir de, hors parking) : 81 000€pour les T1, 110 000€pour les T2, 182 000€pour les T3, 221 000€pour les T4 et 247 000€pour les T5

Promoteur : REALITES

Architecte :SPAAR|Le Labo des architectes

Nombre de logements : 45 appartements en accession-13 T1, 15 T2, 13 T3, 3 T4 et 1 T5 Nombres de logements sociaux : 14

Nombre de places de stationnement : 59, dont 7 en extérieur et 52 en sous-sol Livraison : 4èmetrimestre 2021

TVA à 5,5% pour les primo-accédants

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placél'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrageimmobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com