Realites : CP REALITES – Pure Saint Rémy Lès Chevreuse

REALITES construit une résidence de 15 logements à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse

Saint-Rémy-Lès-Chevreuse (78), le 27 novembre 2018.REALITES construit « PURE », une résidence de 15 logements au 57 avenue du Général Leclerc à Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, commune située à 30km au Sud de Paris.

Une résidence intimiste de 15logements en accession…

Conçue par l'architecte Laurent Paolini, larésidence « PURE » de 2 étages, propose 15 logements du studio au 3 pièces avec la possibilité de réunir des lots pour créer des surfaces plus grandes. Les appartements disposent de grands jardins privés en rez-de-chaussée et de belles vues dégagées.

Agrémenté de touches de bois (pergolas et volets) et de teintes taupe, qui favorisentl'intégration dans un parc paysager préservé, « PURE» s'inscrit dans unstyle architecturalmoderne très épuré.

Les habitants profiteront d'une sente privée menant directement à l'Yvette.

Un local vélo sécurisé se trouve à l'entrée de la résidence et des places de parking sont prévues ensous-sol.

… au cœur d'un écrin de verdure

Au cœur du Parc Naturel Régional de la

Haute Vallée de Chevreuse, la résidence

« PURE » se situe à 1 km de la gare RER de

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dernière station

du RER B qui relie la ville à Paris en 45 min

(Denfert Rochereau).

Dans un lieu préservé, en surplomb del'Yvette et des prairies de Coubertin, larésidence relie également les plus grandsinstituts de recherche et grandes écoles de Paris-Saclay en quelques minutes.

Respectant la RT2012, la livraison est prévue au 2ndtrimestre 2020.

Fiche Technique « PURE »

Prix hors parkings à partir de : 134 000€ T1, 202 000€ T2, 266 000€ T3Promoteur : REALITES

Architecte :Laurent Paolini

Nombre de logements : 15 appartements-1 T1, 5 T2, 8 T3 et 1 T6

Nombre de places de stationnement : 6 places extérieures et 18 places en sous-sol Livraison : 2ndtrimestre 2020.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de sonactivité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com