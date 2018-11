Realites : CP – Lancement de la résidence EMERGENCE à Saint-Jean de Braye

COMMUNIQUE DE PRESSE

1èreréalisation de REALITES dans la région orléanaise : une résidence de 48 logements à Saint-Jean de Braye (45)

Saint-Jean-de-Braye (45), le 14 novembre 2018.REALITES construit « EMERGENCE », une résidence de 48 logements et de 8 locaux commerciaux au 142- 150 rue Jean-Zay à Saint-Jean-de-Braye, à l'Estde la Métropole orléanaise.Il s'agit de la première implantation de REALITES dans la région.

48 logements en accession au cœurd'une ville endéveloppement

Située à proximité de la mairie, larésidence bénéficie d'un accès direct à de nombreux commerces de proximités et infrastructures administratives et scolaires. Pleinement intégrée aux projets urbains de la ville de Saint-Jean-de-Braye, « EMERGENCE » est située à quelques minutes à pieds de la ligne B du tramway qui dessert le centre-ville d'Orléans enmoins de 20 minutes. La résidence comprend 48 appartements en accession libre, répartis sur 4 immeubles (un de 2 étages et trois de 3étages).

Du 2 au 4 pièces tous les appartements sont prolongés de balcons, terrasses ou loggias selon leur typologie.8 locaux d'activités en pied d'immeuble d'une surface totale de 940 m² et un parkingsouterrain de 49 places, complètent la résidence.

Une résidence à l'architectureélégante et audacieuse

Conçue par le cabinet GA Architecture, l'identité architecturaledu programmes'est inspirée de son emplacement dansun environnement à densité maitrisé.

L'esprit village qui marque le quartierendéfinit l'équilibre volumétrique.

Un contraste s'établitentre l'extérieur, architecturalement plus urbain, etl'intérieur de l'ilot plus calme. En rez-de-chaussée, les façades sont en retrait,créant ainsi un système d'arcade devenant l'amorce desespaces commerciales et évoquant également les constructions existantes de la place Planche de Pierre qui se retrouve ainsi prolongée et bien identifiée.

Respectant la RT2012, la résidence « EMERGENCE » verra ses travaux débuter en avril 2019 pour unelivraison au 4èmetrimestre 2020.

«De parson emplacement de qualité, EMERGENCE s'intègre pleinement dans le nouveau quartier,rénové et restructuré, du centre-ville de Saint-Jean de Braye.L'installation de locaux d'activités,en rez-de-chaussée des 2 bâtiments le long de la rue Jean Zay et celui de la rue de la Planche de Pierre qui accueille son marché tous les dimanches matin, contribue au dynamisme de la ville.» déclare Jérôme Bois, directeur de la région Centre-Loire de REALITES.

Fiche Technique « EMERGENCE »

Promoteur : REALITES

Architecte : GA Architecture

Nombre de logements : 48 appartements-22 T2, 21 T3 et 5 T4 Nombre de places de stationnement : 49

Chaque bâtiment dispose d'un local à vélos.

Lancement commercial : 15 novembre 2018

Livraison : 4èmetrimestre 2020

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placél'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrageimmobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com