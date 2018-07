Realites : CP – Nomination de Laurie Léger au poste de Directrice commerciale Île-de-France

COMMUNIQUE DE PRESSE NOMINATION

REALITES :

Laurie LEGER, nouvelle Directrice commerciale Île-de-France

Nantes (44), le 23 juillet 2018.Poursuivant ses ambitions de croissance en Île-de-France,l'agenceparisienne de REALITES se renforce avecl'arrivée d'une nouvelle Directricecommerciale.

Nouvelle Directrice commerciale de la Business Unit Île-de-France, Laurie LEGER sera en charge demettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise. Elle assureraégalement l'encadrement d'une équipe de 4 collaborateurs déjà présents à l'agence parisienne située 92, rue de Rennesdans le 6èmearrondissement.

«L'expérience et l'expertise deLaurie LEGER vont permettreà n'en pas douter de poursuivre l'ancrage du Groupe REALITESen Île-de-France avec des projets immobiliers en droite ligne avec le positionnement actuel du Groupe : accompagner le développement des territoires. Je me félicite de son arrivée dans nos équipes.» déclare Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES.

Diplôméed'un Master Aménagement Promotion Construction de l'École Supérieure desProfessions Immobilières (ESPI), Laurie LEGER dispose d'une expériencede 7 ans dans le domaine de la promotion immobilière.

Laurie LEGER a tout d'abord étéResponsable Développement et Commercialisation chez le promoteur immobilier francilien Bécarré où elle était en charge du montage des opérations et de la commercialisation de vente au détail et en bloc, puis Directrice des Opérations au Département Immobilier Résidentiel du groupe Primonial, en charge notamment de la distribution de biens immobiliers.

À propos de RÉALITÉS

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placel'intelligence des territoires au cœur de sońactivité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrageimmobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics etprivés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondeen 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITEŚa enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est cotesur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190,́

Mnémo : ALREA).