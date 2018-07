Realites : CP – Partenariat Lacanau Pro

COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES partenaire officiel de la compétition internationale de surf

CARAÏBOS LACANAU PRO 2018, qui aura lieu du 11 au 19 août à Lacanau (33)

Lacanau(33), le 24 juillet 2018.Le groupe REALITES, partenaire privilégié du monde sportif, apporte son soutien à l'édition 2018de la compétition internationale de surf Caraïbos Lacanau Pro.

Rendez-vous du 11 au 19 août 2018 à Lacanau

Cette année, le Caraïbos Lacanau Pro-Surf Glisse Festival-se tiendra à Lacanau Océan dusamedi 11 au dimanche 19 août 2018 avec un programme d'animations trèsvarié.

Au programme en accès libre et gratuitdès le samedi 11 août : ateliers d'initiation aux sportsde glisse urbaine et aquatique, shows freestyle, cours de yoga & fitness ou encore sensibilisation du public au handisport à travers la découverte de la pratique du surf aux mal et non-voyants. Du mardi 14 etjusqu'au dimanche 19 août, sur la plage centrale, place à lacompétition de surf professionnelle !Cette étape (QS 1500) s'inscrit dans le circuitqualificatif international de la World Surf League.

La grande nouveauté 2018 sera le skatepark REALITES de 900 m² installé en front de mer

Cet espace accueillera des exhibitions bmx, skateboard ou trottinette et permettra au publicde s'initier à leur pratique.

Enfin, les soirées du Caraïbos Lacanau Pro seront animées par des artistes et des concerts qui occuperont la scène installée en front de mer pour l'occasion.

REALITES s'engage avecla commune de Lacanau à travers son événement phare : le Caraïbos Lacanau Pro

En complément d'une importante réflexion axée sur un projet lié à la santé sur la communede Lacanau, le groupe REALITES s'est engagé pour un partenariat d'envergureafind'apporterun soutien à cet événement sportif profondément ancré dans son territoire. REALITES fera le relais de sa communication par ses propres canaux ainsiqu'unecampagne localisée.

«Nous sommes particulièrement fiersd'être au côtéde la commune de Lacanau et du FC Girondins de Bordeaux, organisateurs de l'événement, pour accompagner et soutenir cette compétition. Notre engagement marque la volonté du groupe REALITES des'affirmer commele partenaire privilégié des territoires, notamment par notre soutien à diverses associations et événements sportifs »déclare Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES.

REALITES habillera le skatepark de 900m²qui portera le nom de la société et distribuera de nombreux cadeaux aux participants des initiations qui auront lieu dans cet espace.

S'inscrivant dans une démarche écoresponsable, REALITES offrira des pains de wax 100%naturelle dédiés au surf, fabriqués spécialement pour l'occasion par la marque Greenfix (en Nouvelle Aquitaine).

À propos de RÉALITÉS

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placel'intelligence des territoires aúcœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux :la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupes'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESacomprendre les enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait̀du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondeen 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites,́

REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est cotesur le marché Euronext Growth́

depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).