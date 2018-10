Realites : CP – Partenariat REALITES – Audencia

Communiqué de presse Nantes, le 22 octobre 2018

Audencia et REALITESs'associent en faveur de l'intelligence des territoires

Le 20 septembre 2018, Yoann Choin-Joubert, PDG fondateur du Groupe REALITES, signait un partenariat inédit avec Audencia. Celui-ci donne lieu à la création de la Chaire« Réalités- Vivre l'intelligence desterritoires ». Elle permettra la créationd'un« Lab commun », associant les collaborateurs du Groupe REALITES à une équipe de professeurs et doctorantsd'Audencia. Le but de ce Think Tank : modéliser la façon de concevoir des projets immobiliers et urbains innovants et travailler efficacement pour le développement des territoires. Le partenariat inclut également un volet pédagogique avec des étudiants de formations Mastère Spécialisé®.

Pour sa 8eChaire, l'école Audencia s'associe au Groupe REALITES, développeur territorial dans le Grand Ouestet en Ile-de-France. Officialiséele 20 septembre 2018, par la signature d'une convention de mécénat entre Christophe Germain, Directeur Général d'Audencia et Yoann Choin-Joubert, PDG du Groupe REALITES, cette

Chaire portera le nom de «Réalités- Faire vivre l'intelligence des territoires».

A travers un engagement financier de 600 000€ sur 4 ans,le Groupe REALITES affirme ainsi une nouvelle fois sa volonté d'accompagner un acteur académique incontournable de son territoirecomme l'indique YoannChoin-Joubert : «Une aventure commune qui va bénéficier à la fois à REALITES grâce à la créativité de cetteprestigieuse école et utile à Audencia, ainsi qu'à ses étudiants, grâce aux cas concrets sur lesquels nous allons travailler.»

La création de ce "Think Tank" aura plusieurs objectifs : contribuer à la capitalisation, la créativité et lavalorisation du cœur d'activité du Groupe REALITES : l'intelligence des territoires.

Capitalisation, valorisation, créativité et prospective

Cet axe de travail aura pour objet :

-Un suivi de toutes les étapes de grands projets portés par le Groupe REALITES,de l'idée à laréalisation, permettant ainsi de modéliser une méthodologie du processus de conception et de formulation de propositions innovantes visant à accompagner les territoires dans leur développement.

Contacts presse :

Audencia :

Axelle Chevy-achevy@audencia.com-+33(0)6 47 72 45 53-+33(0)2 40 37 45 80

Marina Normand-mnormand@audencia.com-+33(0)2 40 37 81 08

GROUPE REALITES

Galivel & Associs

Carol Galivel / Valentin Eynac+33(0)1 41 05 02 02 -galivel@galivel.com

- Produire des études de cas pédagogiques, plaçantl'usager systématiquement au cœur des réflexionsde la fabrique de la ville.

-Valoriser les projets auprès des collectivités, partenaires et usagers via différents supports identifiés (ouvrages, vidéos, blogs…).

Un deuxième volet du partenariat mobilisera des étudiants en Mastère Spécialisé® permettant de développer une approche créative et prospective sur des thématiques transversales liées à la ville de demain.

Les étudiants associés au projet auront également pour missiond'imaginer et d'explorer des solutions, usages et services innovants pouvant inspirer et challengerl'entreprise qui propose des projets immobilierset urbains novateurs prenant en compte les enjeux de mutation et de développement des lieux de vie.

À propos d'Audencia

Fondée en 1900, Audencia se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business Schoolsdétenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à l'initiative Global Compact des NationsUnies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s'est très tôtengagée à former et guider dans leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des programmes en management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords avec plus de 190 institutions académiques à l'étranger, et plus de 180 entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 5100 étudiants, dispose d'un corps professoral de près de 120 enseignants-chercheurs et d'unréseau de près de 24 000 diplômés.Pour en savoir plus, consultez le site Internet :www.audencia.comet suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter @audencia.

A propos de Réalités

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'appliqueà fabriquer laville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITESà comprendre lesenjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartissur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marchéEuronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com/ @realites

