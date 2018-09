Realites : CP – REALITES CA IFRS semestriel 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

CA IFRS du 1ersemestre 2018

-Progression du Chiffre d'affairesIFRS de +2,8% à 51,6M€ (vs. 1ersemestre 2017) et duChiffre d'affaires économiquede +3,5%à 56,8 M€ (vs.1ersemestre 2017), conformes aux attentes du Groupe, dans un marché du secteur résidentiel en léger recul au niveau national sur la période

-Développement foncier - hors projet YelloParket autres projets d'aménagement en coursde développement - au plus haut historique sur le 1ersemestre ressortant à 201M€contre126 M€ l'année précédente(+60% vs. 1ersemestre 2017)

-Poursuite de de la stratégie de diversification du Groupe et montée en puissance del'activité d'HEURUS avec l'ouverture de la2èmeRésidence pour Personnes Agées (RPA) à Trélazé, commercialisée en bloc auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et du Groupe

-Objectifs confirmés d'ici à 2020 de 1 500 lots réservés et d'un volume d'activité annuelautour de220 M€ HT

Saint Herblain, 20 septembre 2018, le groupe immobilierREALITES publie aujourd'huison chiffred'affairesconsolidé du 1ersemestre 2018.

CA en progression dans un marché en léger retrait

Dans un marché national du logement résidentiel qui subit un léger recul-de -5% au niveau national,jusqu'à -15% au niveau local sur les zones non tendues*, le chiffre d'affairesIFRS semestriel 2018 de REALITES ressort à 51,6 M€en progression de +2,8% par rapport au 1ersemestre 2017, franchissant pour la 2èmeannée consécutive le palier des 50M€.

Le chiffre d'affaires économique, intégrant les sociétés mises en équivalence au prorata des détentions du Groupe,s'élève à 56,8M€sur la période, en hausse de +3,5% par rapport au 1ersemestre 2017.

En millions d'euros 30/06/18 Variation 30/06/17 Variation 30/06/16 Chiffre d'affaires économique 56,8 3,5% 54,9 51,7% 36,2 Chiffre d'affaires IFRS 51,6 2,8% 50,2 46,8% 34,2 -dont bloc 6,6 6,4 7,3 -dont bloc en % 12,8% 12,7% 21,3% -dont diffus 45,0 43,8 26,9 -dont diffus en % 87,2% 87,3% 78,7%

La répartition du chiffre d'affaires par grandes régions ressortcomme suit :

En milliers d'euros 30/06/18 % 30/06/17 % Atlantique Vendée 18 017 35% 20 890 42% Bretagne 19 701 38% 14 312 29% Centre Loire 6 371 12% 14 010 27% Côte Sud Aquitaine 6 639 13% 1 004 2% Ile-de-France 867 2% - 0% TOTAL 51 595 100% 50 216 100%

L'évolution du Chiffre d'Affaires par régionatteste du dynamisme des régions historiques du Groupe (Bretagne et Atlantique Vendée) et la montée en charge progressive des nouvelles régions (Côte Sud Aquitaine notamment). Sur la région Centre Loire,l'effet de la suppression des mesures d'incitationen zones non-tendues (B2 sur Angers) a eu une incidence défavorable attendue et partiellement compensée à date par le fort développement sur la zone Tours-Orléans.

Il est à noter que 39 projets ont contribué à cette croissance et que la stratégie de diversification des activités en maîtrise d'ouvrage se poursuit.

Parmi ces projets, 3 concernent la maîtrise d'ouvrage liée au développement de Résidences pour Personnes Agées, représentant un peu plus de 13% du Chiffre d'Affaires du 1ersemestre. Après Nantes, une 2èmerésidence a été ouverte en avril à Trélazé (49), résidence exploitée par HEURUS, filiale du Groupe, dont les murs sont portés conjointement par la Caisse des Dépôts et Consignations et le Groupe.

L'activité de maîtrise d'ouvrage sur le secteur des Résidences Etudiantes a également été soutenue sur la période, représentant 21% du Chiffre d'Affaires du 1ersemestre. En partenariat avec legestionnaire Cap'Etudes, 2 projets sont en cours de réalisation sur La Rochelle et Rennes, avec des résidences devant être livrées et totalement commercialisées (LMNP) au 2ndsemestre de cette année.

Perspectives toujours favorables et objectifs 2020 confirmés

Malgréune dynamique du marché résidentiel qui s'infléchit et l'arrêt du dispositif «Pinel » sur certaines zones de production du Groupe, REALITES dispose, grâce à sa stratégie de diversification età l'apport de son pôle maîtrise d'usage,d'une bonne visibilitésur son activité sur les trimestres à venir. Le développement foncier - hors projet YelloParket autres projets d'aménagement en coursde développement - réalisé sur le 1ersemestre s'élève à 201 M€répartis sur 22 projets soit une progression de +60% par rapport à l'année dernière.

Compte tenu de la saisonnalité habituelle et du niveaud'activité, le Groupeanticipe pour l'exercice2018, et conformément à ses prévisions,un chiffre d'affairesautour de 130M€et le maintiend'un niveau de rentabilité comparable à celui enregistré en 2017, dans un contexte de fort développementnécessitant d'investir sur le moyen terme.

D'autre part,REALITESconfirme ses objectifs d'ici à 2020 de 1500 lots réservés etd'un volumed'activité annuelautour de 220 M€.

* Source : Adéquation

Agenda financier

•9 octobre 2018 : Présentation SFAF - présentation des comptes semestriels 2018-Communiqué de presse la veille après bourse

Glossaire

•Développement foncier net : ensemble des nouveaux projets immobiliers maitrisés, ajusté des projets modifiés ou abandonnés.

•Portefeuille foncier : ensemble des lots maitrisés mais non lancés commercialement

•Vente en diffus :vente intermédiée ou non d'un logement (hors social) dansun programme immobilier.

•Vente en bloc: vente de tout ou partie des lots d'un programme immobilier à un seul acquéreur (bailleursocial, investisseur institutionnel, investisseur privé).

•Lots réservés : ensemble des logements pour lesquels un contrat de réservation a été signé et purgé du délai de rétractation (délai SRU), engageant ainsi les acquéreurs sous condition de financement.

•Volume d'activité: ensemble des opérations sur lesquelles REALITES travaille, dont la comptabilisation peut intervenir en intégration globale ou être mis en équivalence (selon la gouvernance de ladite opération).Ce n'est donc pas un chiffre d'affaires IFRS

•Chiffre d'affaires économique : chiffre d'affaires IFRS auquel s'ajoute le chiffre d'affaires dessociétés mises en équivalence au prorata des détentions du Groupe

•EBITDA : Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité et s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Lepositionnement innovant du groupe s'appuie sur la capacité de REALITES à comprendre les enjeux d'un territoire dans toutesses composantes, ce qui en fait un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient sur le Grand Ouest et en Ile-de-France. Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de plus de 150 collaborateurs, REALITES aenregistré en 2017 plus de 1000 contrats de réservation, représentant un volume d'activités supérieur à 140 millions d'eurosHT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA).

Contact analystes/investisseurs

Réalités - + 33 2 40 75 50 91-comfi@realites.com

Contact presse économique et financière

Citigate Dewe Rogerson-Robert Amady - +33 6 72 63 08 91-realites@citigatedewerogerson.com

Contact presse corporate et immobilier

Galivel & Associés- +33 1 41 05 02 02-galivel@galivel.com