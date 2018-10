Realites : CP – Record historique des ventes au mois de septembre

COMMUNIQUE DE PRESSE

REALITES :

Record historique des ventes pour le mois de septembre 2018

Saint-Herblain (44) - Le 11 octobre 2018

Après un été intense sur le plan commercial, le Groupe de développement territorial, REALITES, annonce un mois au plus haut en matière de réservations.

Avec près de 19 millions d'euros HT réservés au mois de septembre 2018, représentant un volume de 116 logements en diffus exclusivement, le Groupe réalise une performance historique.

Sur les 39 programmes immobiliers résidentiels proposés par le Groupe, 37 ont fait l'objet de réservations démontrant la qualité et l'attrait des produits proposés.

Le mois d'octobre démarre avec une offre disponible en diffus supérieure à 1 000 logements avec de nouvelles opérations qui seront officialisées d'ici la fin de l'année.

Sur la base de ce rythme de commercialisation, le Groupe envisage en fin d'année d'un stock de logements sur des opérations livrées au plus bas, en deçà de 2%.

Yoann Choin-Joubert, PDG du groupe REALITES, se félicite de ces chiffres :« Un mois record, confirmant la qualité de nos produits et la performance des équipes commerciales. Ces chiffres concrétisent le positionnement du Groupe et la confiance de nos clients. Ce record de ventes dans un contexte de décroissance qui confirme la performance de nos équipes nous rend également confiants dans l'atteinte de nos objectifs 2018, et augure d'une belle croissance dès 2019 ! »

A propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie technique, financière et juridique. La capacité de REALITES a comprendre les̀enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc). Fondé en 2003 par Yoann Choin-Joubert, son PDG, et fort de 200 collaborateurs répartis sur 12 sites, REALITES a enregistré en 2017 plus de 1 000 contrats de réservation, représentant un chiffre d'affaires économique de près de 150 millions d'euros HT. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mnémo : ALREA). Pour en savoir plus :www.groupe-realites.com

