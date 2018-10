Realites : CP – Résultats semestriels au 30 juin 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats semestriels au 30 juin 2018

▪Poursuite de la dynamique de croissance -Fort développement du portefeuille foncier- hors projet YelloParket autres projets d'aménagement encours de développement-à un plus haut historique sur le 1ersemestre à 201 M€ contre 133M€ l'annéeprécédente (+51% vs. 1ersemestre 2017) avec une montée en puissance des nouvelles implantations (Île-de-France, Nouvelle Aquitaine) -Progression du Chiffre d'affaires IFRS de +2,8% à 51,6 M€ (vs. 1ersemestre 2017) et du Chiffre d'affaires économique de +3,5% à 56,8 M€ (vs. 1ersemestre 2017), conformes aux attentes du Groupe

▪Confirmation de l'amélioration de la rentabilité,tout en maintenant un niveau d'investissement élevé -Amélioration significativede l'EBITDA à 4,3 M€ (vs. 3,4M€ au 30/06/2017) etdu Résultat Opérationnel à 3,4M€(vs. 2,7M€ au 30/06/2017)et, -Croissance continue du Résultat Net à 2,6M€ (vs. 1,7 M€ au 30/06/2017)et du Résultat Net Part du Groupeà 1,3 M€ (vs. 0,9 M€ au 30/06/2017) -Amélioration constante de la marge moyenne du portefeuille projets



▪En maîtrise d'usage,accélérationdu développement de l'activité degestion de Résidences Services Seniors (HEURUS) -Ouverture d'une2èmerésidence à Trélazé (49) et développement de 4 autres projets sur le semestre -Signature d'unaccord de partenariat stratégique exclusif sur 5 ans renouvelable avec InfraRed Capital Partners pour le développement d'une plateforme d'une vingtaine de résidences

▪Montée en puissance des projetsd'aménagements urbains d'envergure, avecd'autres projetsen cours de développement au-delà de YelloPark -Avancées significatives du projet YelloPark sur l'aménagement de la parcelle et les enjeux de concertation publique -Création d'une filiale dédiée (HUB 5), laboratoire d'innovation de REALITES, en charge d'animer ledéveloppement de grands projets urbains

▪Financement de la croissance par le succèsdu placement EURO PP pour 24 M€ -Levée en avril 2018 d'une2ndetranche EURO PP pour un montant de 16,25 M€ en complément de la 1retranche de 7,75 M€émise fin 2017 -Allongement de la maturitéde la dette et amélioration de l'indépendance financière duGroupe

▪Confirmation des objectifs court terme et moyen terme -Pour 2018 : un CA IFRS autour de 130M€et un EBITDA autour de 11,5 M€ -D'ici à 2020 : un équivalent de 1500 lots réservés et unChiffre d'affaireséconomique autour de 220 M€soit un objectif de CA IFRS autour de 200M€



Saint Herblain, 9 octobre 2018 - Le Conseil d'administration du groupe immobilier de développement territorialREALITES s'est réuni ce9 octobre 2018 et a arrêté les comptes consolidés du 1ersemestre 2018.

En milliers d'euros 30/06/18 30/06/17 Variation 30/06/16 Chiffre d'affaires IFRS 51 595 50 216 +2,8% 34 180 EBITDA(1) 4 281 3 387 +26,4% 2 001 Taux de marge (%) 8,3% 6,7% +160bp 5,9% Résultat Opérationnel(1) 3 351 2 694 +24,4% 1 464 Taux de marge (%) 6,5% 5,4% +110pb 4,3% Résultat net 2 586 1 725 +49,9% 971 Taux de marge (%) 5,0% 3,4% +160pb 2,8% Résultat net part du groupe 1 324 924 +25,4% 737 Taux de marge (%) 2,6% 1,8% +80pb 2,16%

(1)Les charges financièresaffectées aux projets sont reclassées de l'EBITDA et du Résultat Opérationnel en FraisFinanciers

Poursuite de la dynamique de croissance

REALITES a réalisé un Chiffre d'affairesIFRS de 51,6 M€ au cours du 1ersemestre 2018, en progression de +2,8% par rapport au 1ersemestre 2017.

Le Chiffre d'affaires économique, intégrant les sociétés mises en équivalence, au prorata des détentions du Groupe a, quant à lui, enregistré une croissance de +3,5% à 56,8 M€.

En dépit d'un marché globalementmoins porteur qu'en 2017 et l'arrêt programmé du dispositif d'incitation fiscale en zone B2, le niveau d'activité du groupe demeure soutenu et confirme la forteprogression enregistréel'année dernière. A fin juin, les régions historiques (Atlantique Vendée, Bretagne) continuent encore à porter la croissance du Groupe (> 70% du CA IFRS 1S18), quote-part amenée à diminuer sur les prochains semestres avec la montée en puissance des autres territoires nouvellement développés (< 50% du développement foncier du 1S18).

Le niveau record du Développement foncier, à 201 M€sur la période (vs.133 M€ au 1S17),démontre la pertinence de la stratégie de diversification géographique et produits poursuivie par le Groupe depuis bientôt 2 ans. Y est intégréun projet mixte d'aménagementsur Saint-Brieuc (22), « Villes Dorées »,valorisé à 40 M€,mixant logements, résidences services, commerces et autres équipements.

A noterque l'activité «Résidentiel », qui représentait 95% du développement foncier du Groupe au 1S17, contribue désormais à hauteur de 55%, face à la montée en régime del'activité «Résidences Gérées » qui compte pour 30%.

Ainsi l'offre commerciale au 30 juin2018s'élève à 189 M€ (vs.88 M€ au 30/06/2017)et traduit le développement soutenu réalisé sur le dernier trimestre 2017.

Au 30 juin 2018, comme au 31 décembre 2017, le risque de stocks de logements invendus sur des programmes livrés est quasi-nul, les stocks durs (13 lots) représentant moins de 1,22%de l'offreglobale en nombre de lots (1 063). Le volume, au plus haut historique, de cette offre commercialedisponible à la vente viendra soutenir l'activité commerciale (réservations et actes) sur le2ndsemestre de cette annéeet l'année 2019.

Sur lapériode, le volume des réservations s'élève à 68 M€ (vs 75,6 M€ au 1S2017), un retrait essentiellement lié à la faible offre commerciale disponible à la vente sur le 1ersemestre de l'année, tendance qui s'inversera d'ici la fin de l'année du fait du dynamisme de l'activité commerciale et desnombreux lancements commerciaux en cours. En termes de répartition, les régions historiques représentent encore 2/3 du volume global des réservations.

Amélioration continue de la rentabilité

L'EBITDA ressort en nette progression à 4,3M€(+26,4% vs. 1ersemestre 2017, +114% vs. 1ersemestre2016) et vient confirmer l'amélioration continue des marges (maîtrise des coûts de production, augmentation relative des prix de vente) sur le portefeuille des opérations réalisées et en cours.

Le Résultat Opérationnel à 3,4 M€évolue dans les mêmes proportions (+24,4% vs. 1ersemestre 2017, +129% vs. 1ersemestre 2016) malgré une politique d'investissement soutenue du Groupe dans lesmoyens humains et marketing destinés à garantir les objectifs de croissance à moyen terme.

Le Résultat Net progresse fortement pour s'établir à 2,6 M€ (+50% vs. 1ersemestre 2017, +166% vs. 1ersemestre 2016) atteignant pour la première fois au 1ersemestre les 5% du Chiffre d'affaires.

La quote-part du Résultat Net revenant au Groupe suit la même évolution que celle du Résultat Net (+43,3% vs. 1ersemestre 2017), les effets de la stratégie financière de diminution des fonds co-investisdans les opérations n'ayant pu encore se traduire dans les comptesau 30 juin de cette année.

HEURUS, moteur de la montéeen puissance de l'activité maîtrise d'usage

En avril, HEURUS a ouvert sa 2èmeRésidence pour personnes âgées, Blanche de Castille (108 logements) à Trélazé (49). Soutenue par la Caisse des Dépôts et Consignations qui porte 49% des murs aux côtés de REALITES, HEURUS poursuit ainsi son développement.

Sur le 1ersemestre, 3 chantiers ont été lancés pour la construction de résidences sur Saumur (49),

Brest (29) et Loudéac (22), avec des ouvertures prévues entre fin 2019 et le 1ersemestre 2020.

Début août, le Groupe a annoncé avoir conclu un accord de partenariat stratégique exclusif avec InfraRed Capital Partners pour le développement d'une plateforme d'une vingtaine de résidences sur une durée de 5 ans renouvelable, pour unevaleur d'investissement d'environ 250 M€. Ces résidencesconstruites par REALITES seront exploitées systématiquement par HEURUS.

Développement de l'activité d'aménageur des territoires

Initié dès 2016 par le Groupe, le projet YelloPark (détenu à parts égales entre REALITES et FLAVA IMMOBILIERE) soutenu par Nantes Métropole a connu des avancées significatives sur la période.

Les premières phases réglementaires (concertation publique, dépôt de l'étude d'impact et du permis d'aménager) ont été avancées surle 1ersemestre, permettantd'envisager sereinement le vote du Conseil Métropolitain attendu le 7 décembre prochain, autorisant la signature d'une promesse devente portant sur les 21 ha de la parcelle.

Fort de cette première expérience inédite à Nantes et en lien avec son positionnement stratégique de groupe de développement territorial, REALITES a lancé, au cours du 1ersemestre, son proprelaboratoire d'innovation (HUB 5) pour animer le développement de grands projets urbains,véritables relais de croissance pour le Groupe à moyen terme. Dirigé par Luc BELOT, Directeur Innovation et Grands projets urbains, le laboratoire assure la direction « Grands Projets » en lien avec les directeurs opérationnels et définit la politique « Attractivité des territoires» sur le plan de l'innovation et desnouveaux usages.

Sécurisation du financement de la croissance assurée

En avril 2018, REALITES a consolidé ses ressources financières stables par la levée d'une2ndetranched'EURO PP pour un montant complémentaire de 16,25 M€ aux mêmes conditions que la1re(taux 6% -durée 6 ans à l'origine, covenants inchangés). Autotal, le placement type EURO PP s'élève à 24 M€garantissant au Groupe une meilleure indépendance financière et une capacité de développement accrue.

La structure financière du Groupe continue à s'amélioreravec un ratio de Gearing (hors crédit-bail immobilier) qui ressort à 77% au 30 juin 2018 (vs. 94% au 30 juin 2017).

En milliers d'euros 30/06/18 30/06/17 30/06/16 Dettes sur emprunts obligataires 42 927 18 759 14 906 Ouverture de crédits aux SCCV 9 396 27 418 20 480 Autres dettes financières 11 860 8 427 4 589 Trésorerie active -25 339 -11 542 - 6 808 Endettement net 38 844 43 062 33 167 Capitaux propres 50 402 45 615 30 936 Gearing hors crédit bail immobilier 77% 94% 107% Dette sur crédit-bail immobilier 5 869 6 221 6 552 Gearing y compris crédit bail immobilier 89% 108% 128%

Confirmation des objectifs court-terme et moyen-terme

Sur la base de ces résultats et compte tenu de la saisonnalité habituelle de son activité (au moinségale à celle de l'année passée), REALITES confirme ses objectifs de progression de ses agrégatsfinanciers :

- à court terme, pour 2018 : CA IFRS autour de130 M€, et EBITDAautour de 11,5M€;

- à moyen terme, à horizon 2020 : Equivalent de 1500 lots réservés et un Chiffre d'affaires économiqueà 220M€ soit un objectif de CA IFRSautour de 200M€.

Le rapport financier semestriel détaillant l'ensemble des comptes est disponible en téléchargementsur le sitewww.groupe-realites.com,dans la rubrique Finance/Publications légales.

*

* *

Agenda financier

•

Février 2019 : CA IFRS 2018

Glossaire