Realites : Réaction de Yoann CHOIN-JOUBERT suite à l’Arrêt du projet urbain YelloPark

RÉACTION DE YOANN CHOIN-JOUBERT, PDG DU GROUPE REALITES, SUITE ÀL'ANNONCE DE L'ARRÊT DU PROJET URBAIN YELLOPARK

Saint-Herblain, le 9 novembre 2018

Je prends la parole dans le prolongement de la conférence de presse que Madame la Présidente de Nantes Métropole a tenu ce jour.

C'est une journée très spéciale pour nous, je parle deREALITES, de mon équipe et de moi-même, cars'y mêlent confusément la raison et les sentiments.

Nous prenons acte de la fin du projet YelloPark que nous avons porté à bout de bras depuis deux ans, et notre première parole sera celle des remerciements.

Je remercie Madame la Président de Nantes Métropole, Johanna Rolland, de nous avoir donné la chance de travailler sur une idéeaussi formidable qu'un grand projet urbain du XXIèmesiècle associéà la fabrication d'un stade neuf. Je la remercie car c'était un pari audacieux. Les règles entre nousétaient claires depuis le début et aucune promesse n'avait été faite. Nous étions conscients que le projet devait franchir successivement des étapes majeures. Le projet urbain, pour sa part, en avaitfranchi de nombreuses, mais il n'aurapas supporté la dernière. C'est ainsi. Cela faisait partie durisque que nous avions choisi d'assumer.

Je remercie également les élus et les équipes de la Métropole avec lesquels nous avons travailléd'arrache-pied, dans cette période agitée, pour faire aboutir un projet urbain de qualitéavec l'aidede toutes les entreprises qui ontœuvré pource projet.

Je remercie les Nantais qui ont participé à la concertation, y compris les opposants de bonne foi, carc'était un exercice difficile. Nous avons vu qu'il est possible de travailler à livre ouvert et d'associerdes acteurs à un projet. Nous aurions aimé en faire plus et nous engager dans la co-construction globale du projet, mais les circonstances nous ont empêchésd'allerplus loin.

Je remercie évidemment mes équipes, ainsi que celles du FC Nantes, pour leur engagement professionnel et personnel.

Le projet YelloPark a été l'occasion de transformer notre entreprise. REALITESs'estmétamorphosée grâce à ce projet, tant dans sa connaissance Métier que dans sa connaissance des Hommes. REALITES est une organisation plus intelligenteaujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Le projet a propulsé l'entreprise dans une autre dimension, plus industrielle, élan que nous allons nous attacher à entretenir au cours des prochaines années. Nous avons tellement appris et grandi grâce à ce projet, que le bilan de cette aventure est positif. L'économie de la connaissance étant la plusstratégique detoute, nous sommes aujourd'hui en position de réaliser beaucoup plus qu'il y a deux ans.

Nous soutenons également que cette décision est légitime car elle est prise par nos véritables et seuls représentants dans un cadre à la légalité absolue. Nous affirmonsle caractère démocratique d'unedécision qui, par ailleurs, peut provoquer des sentiments de déception compréhensibles, mais nous nous inscrivons en opposition frontale avec les discours populistes qui tendent à nier la légitimité des pouvoirs publics à décider.

Nous avons produit un travail à la qualité évidente qui ouvre une nouvelle voie dans le développement des territoires. Très en avance sur son temps, ilallie l'intérêt général aux intérêts particuliers,renouvelle les relations entre le privé et le public, et il est enfin vertueux tant sur le plan des finances publiques que de notre responsabilité environnementale.

Nous avons un territoire merveilleux et une communauté qui regorge de talents. À nous, collectivement, de sortir de l'immobilisme et d'une vision terriblement négativede la société. Nous continuerons de croire aux femmes et aux hommes de bonne volonté etd'estimerqu'il est possiblede faire beaucoup sans rien prendre.

C'est la fin du projet urbain et de notre ingénierie qui étaient pourtant en train de faire leurs preuves.Ce n'est pas la fin du projet du FCNantes puisque le club va avoir la possibilité de poursuivre. Nous souhaitons ainsi « bon vent » au Football Club de Nantes.

REALITES est une entreprise citoyenne, dynamique et forte qui va poursuivre son évolution, ainsi queson engagement au service des territoires et de ses clients. L'entreprise va réaliser un très belexercice 2018,malgré l'arrêt de ce beau projet, et va poursuivre sa consolidation au cours des prochaines années. Ainsi, nous réaffirmons nos objectifs communiqués le 8 octobre dernier, ceux-cin'ayant jamais intégré les potentialités de ce projet.

Notre énergie intacte et nos connaissances grandies vont donc s'investir sur les 150autres projetsque nous portons aujourd'hui. La vie estainsi faite ; de réussites et d'échecs qui apportent toujoursautant que les succès.

Yoann CHOIN-JOUBERT, PDG de REALITES

