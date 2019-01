Réalités : cession en VEFA de deux résidences services

03/01/2019 | 09:15

Réalités annonce avoir cédé en Vente en Etat Futur d'Achèvement (VEFA) deux premières résidences services séniors à InfraRed Capital Partners, dans le cadre du partenariat exclusif conclu avec ce fonds britannique le 1er octobre dernier.



Cette cession porte sur la résidence de l'Olympe située à Loudéac (Côtes d'Armor), qui sera livrée au quatrième trimestre 2019, et celle d'Avel située à Brest (Finistère), qui sera livrée au deuxième trimestre 2020.



En sus, un contrat de réservation a été signé pour l'acquisition au premier trimestre 2019 de la résidence Kalon située à Noyal Châtillon (Ille-et-Vilaine). L'investissement sur ce premier pool de trois résidences s'élève à un peu plus de 33 millions d'euros HT.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.